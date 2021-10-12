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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3917391839193920

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
Мені вже зробили щеплення
63%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 01:06

  ЛАД написав:Вы можете предсказать, кто из работников УЗ не заболеет?


не знаю, но думаю должен быть какой нибудь способ.
думаю что деньги стоило тратить не только на вакцинацию, но и на поиск тестов которые определяют заболеет человек или нет.
как это делается к сожалению не знаю.
Но знаю было время, когда был студентом после укуса одного насекомого - в студенческой поликлинике взяли кровь и сделали тесты которые показывали возможность заболеть тем или иным инфекционными заболеваниями. результат был по каждому типа 1:20, 1:100, 1:80 ... и врач сказал, что анализы нормальные и пожелал Здоровья. Кстати все анализы сделали за 1 день и совершен бесплатно.
uaprofi
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