не знаю, но думаю должен быть какой нибудь способ.
думаю что деньги стоило тратить не только на вакцинацию, но и на поиск тестов которые определяют заболеет человек или нет.
как это делается к сожалению не знаю.
Но знаю было время, когда был студентом после укуса одного насекомого - в студенческой поликлинике взяли кровь и сделали тесты которые показывали возможность заболеть тем или иным инфекционными заболеваниями. результат был по каждому типа 1:20, 1:100, 1:80 ... и врач сказал, что анализы нормальные и пожелал Здоровья. Кстати все анализы сделали за 1 день и совершен бесплатно.