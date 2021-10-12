ЛАД написав:

Ромасик написав: Я как невысококвалифицированный юрист, я только учусь, подскажу вам:

1) статья в ВВС.ком не есть украинским нормативным документом

2) разрешения FDA не имеют юрисдикции в Украине

3) в Украине вакцина зарегистрирована только для экстренного применения

4) проверка вакцин производится исключительно по словам поставщиков. Я как невысококвалифицированный юрист, я только учусь, подскажу вам:1) статья в ВВС.ком не есть украинским нормативным документом2) разрешения FDA не имеют юрисдикции в Украине3) в Украине вакцина зарегистрирована только для экстренного применения4) проверка вакцин производится исключительно по словам поставщиков.

Я как вообще не юрист понятия не имею, откуда статья. Уссылка на zib. com.ua. Сам текст не как цитата, а как его личное изложение.Так что мои вопросы были к нему как выразитель такого мнения.Ваши ответы не имеют отношения к моему вопросу.А к Вам один вопрос. Как здесь любят писать: " Вам шашечки или ехать?" И я как-то больше доверяю FDA, чем нашим соответствующим органам.По первому Вашему замечанию. Я мог бы найти не статью ВВС, а решение FDA, но, как Вы правильно заметили, это не является украинским нормативным документом, потому нет смысла искать.