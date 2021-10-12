ЛАД написав:Вы можете предсказать, кто из работников УЗ не заболеет?
не знаю, но думаю должен быть какой нибудь способ. думаю что деньги стоило тратить не только на вакцинацию, но и на поиск тестов которые определяют заболеет человек или нет. как это делается к сожалению не знаю. Но знаю было время, когда был студентом после укуса одного насекомого - в студенческой поликлинике взяли кровь и сделали тесты которые показывали возможность заболеть тем или иным инфекционными заболеваниями. результат был по каждому типа 1:20, 1:100, 1:80 ... и врач сказал, что анализы нормальные и пожелал Здоровья. Кстати все анализы сделали за 1 день и совершен бесплатно.
Ромасик написав:Я как невысококвалифицированный юрист, я только учусь, подскажу вам: 1) статья в ВВС.ком не есть украинским нормативным документом 2) разрешения FDA не имеют юрисдикции в Украине 3) в Украине вакцина зарегистрирована только для экстренного применения 4) проверка вакцин производится исключительно по словам поставщиков.
Я как вообще не юрист понятия не имею, откуда статья. У Igneus ссылка на zib. com.ua. Сам текст не как цитата, а как его личное изложение. Так что мои вопросы были к нему как выразитель такого мнения. Ваши ответы не имеют отношения к моему вопросу. А к Вам один вопрос. Как здесь любят писать: " Вам шашечки или ехать?" И я как-то больше доверяю FDA, чем нашим соответствующим органам. По первому Вашему замечанию. Я мог бы найти не статью ВВС, а решение FDA, но, как Вы правильно заметили, это не является украинским нормативным документом, потому нет смысла искать.
доверие. может есть врачи шо доверяют нобелевскому комитету. венеролог лечит сифилис прививкой малярии, психиатор буйных больных лейкотомией, онколог в качестве предупреждения рака проверяет всех на гельминтов. так было доверие к FDA когда файзер получил EUA иль оно возникло только после оформления постоянного свидетельства.
Ромасик написав:Я как невысококвалифицированный юрист, я только учусь, подскажу вам: 1) статья в ВВС.ком не есть украинским нормативным документом 2) разрешения FDA не имеют юрисдикции в Украине 3) в Украине вакцина зарегистрирована только для экстренного применения 4) проверка вакцин производится исключительно по словам поставщиков.
Я как вообще не юрист понятия не имею, откуда статья. У Igneus ссылка на zib. com.ua. Сам текст не как цитата, а как его личное изложение. Так что мои вопросы были к нему как выразитель такого мнения. Ваши ответы не имеют отношения к моему вопросу. А к Вам один вопрос. Как здесь любят писать: " Вам шашечки или ехать?" И я как-то больше доверяю FDA, чем нашим соответствующим органам. По первому Вашему замечанию. Я мог бы найти не статью ВВС, а решение FDA, но, как Вы правильно заметили, это не является украинским нормативным документом, потому нет смысла искать.
доверие. может есть врачи шо доверяют нобелевскому комитету. венеролог лечит сифилис прививкой малярии, психиатор буйных больных лейкотомией, онколог в качестве предупреждения рака проверяет всех на гельминтов. так было доверие к FDA когда файзер получил EUA иль оно возникло только после оформления постоянного свидетельства.
Вопросы к вам и другим форумчанам, которые с недовериям относятся к вакцинам от коронавируса, т.к. они не прошли клинических испытаний в Украине, по ним имеются лишь свидетельства от FDA и одобрения от ВОЗ: - какие из импортных лекарств, которые вы применяете, прошли все фазы клинических исследований (https://bit.ly/3atUOiG) в Украине? - если таких исследований в Украине не проводилось, почему вы доверяете производителям таких лекарств, но не доверяете производителям вакцин?
ЛАД написав:Вы можете предсказать, кто из работников УЗ не заболеет?
не знаю, но думаю должен быть какой нибудь способ. думаю что деньги стоило тратить не только на вакцинацию, но и на поиск тестов которые определяют заболеет человек или нет. как это делается к сожалению не знаю. Но знаю было время, когда был студентом после укуса одного насекомого - в студенческой поликлинике взяли кровь и сделали тесты которые показывали возможность заболеть тем или иным инфекционными заболеваниями. результат был по каждому типа 1:20, 1:100, 1:80 ... и врач сказал, что анализы нормальные и пожелал Здоровья. Кстати все анализы сделали за 1 день и совершен бесплатно.
1. Думайте. Это никому не запрещено и даже поощряется. Желательно получше. 2. Деньги на изучение иммунитета наверняка выделяются, но на сегодня наука, как понимаю, далека от решения этой проблемы. 3. Интересно, что за насекомое Вас укусило, что Вы в студенческие годы побежали в поликлинику? Насчёт вероятности заболеть после укуса и анализов проконсультируйтесь у yama, он лучше осведомлён и расскажет Вам и о болезни Лайма и других радостях.
pilker написав:...... доверие. может есть врачи шо доверяют нобелевскому комитету. венеролог лечит сифилис прививкой малярии, психиатор буйных больных лейкотомией, онколог в качестве предупреждения рака проверяет всех на гельминтов. так было доверие к FDA когда файзер получил EUA иль оно возникло только после оформления постоянного свидетельства.
Для начала подучите грамматику и научитесь яснее выражать свои мысли. Трудно понять, что Вы хотели сказать, улавливаются только какие-то проблески. Доверие к FDA было и тогда, когда оно выдало разрешение на экстренное применение. К вакцине, естественно, до получения постоянного свидетельства доверия было меньше, чем после получения. А Вы больше доверяете родным украинским контролирующим органам или всё же FDA?