Если не ошибаюсь, рекорд был чуть выше - 481 07.04.2021, немного не дотянули.
Хроника приближения к 50. Как Вы уже отметили, за вчера 471 смерть - не ожидал такого резкого роста. За последние 7 дней 1997 смертей, т.е. среднесуточное среднее 285 смертей (на вчера 1846 и 245). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,57 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,15 смерти на 1 млн
Когда Вы пишете что вакцина недостаточно исследована, предполагается что Вы знаете каких конкретно исследований не хватает и почему это важно. И каких именно побочек ждать вакцинированным, теперь через 5 лет. Или теперь "та хто я такая чтобы меня слушали" к творящемуся в Украине Вы не имеете никакого отношения, Вы просто высказывали свою позицию?
Заробитчан я вам прощу, они есть, но никто не знает сколько их. Ну а из Ордло нам террористы присылают данные о ковидных смертях, или зачем они тут?? Значит минус несколько миллионов!!
budivelnik написав:56080 летальних
И 45 тысяч якобы "сердечно-сосудистых".
budivelnik написав:Англія -59 млн населення -145582 летальних
Не Англия, а Британия. Не 59 млн, а 68.3млн Смертельные не 145582 , а 137944
Что за патологическая зависимость от вранья?? "Население бритам уменьшу, случаев им накину; украинцам населения допишу, случаев им уменьшу; глядишь и что-то с точность до 500% выйдет.. А дальше нахамлю "зараза вякне" и победу в руках. ". Не, это ж не прапорщик и солдатики. Не прокатит.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 жов, 2021 09:25, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Вопросы к вам и другим форумчанам, которые с недовериям относятся к вакцинам от коронавируса, т.к. они не прошли клинических испытаний в Украине, по ним имеются лишь свидетельства от FDA и одобрения от ВОЗ: - какие из импортных лекарств, которые вы применяете, прошли все фазы клинических исследований (https://bit.ly/3atUOiG) в Украине? - если таких исследований в Украине не проводилось, почему вы доверяете производителям таких лекарств, но не доверяете производителям вакцин?
Ещё можно добавить вопрос: 3. От каких болезней, и почему именно от ковида?
Продовжимо далі 1 Одні перестрашені - заявляють про 35 млн...бо якщо 41 - то вже не так страшно 2 Другий прибаханий на всю голову заявляє про 40000-45000 додаткових смертей від серцевосудинних..бо без цих смертей знову не так страшно В мене до цього грамотія питання - ти що збираєшся вакциною від ковіду лікувати серцевосудинні?
І до жодного з цих .... ніяк не дійде Якщо в Англії летальність на 1000 мешканців в 2 рази більша ніж в Україні..то не дивно що Англія вакцинується. І тільки після того як з допомогою вакцинації ( чи плям на сонці) їх летальність від ковіду порівняється з нашою...тільки з того момента нам потрібно починати мавпувати і дивитись що там в них...а боротись за 0 від корони - можна довго , дорого і безрезультатно...по дорозі загробивши на пару порядків більше серцевиків/онкохворих і не народивши дітей.
budivelnik написав:ти що збираєшся вакциною від ковіду лікувати серцевосудинні?
МОЗ збирається вакцинацією запобігти появі як ковідних (протестованих) смертей, так і появі такої ж кількості не протестованих , але все одно ковідних, смертей. Будівельнику, Флер і Ямі дозволяю думати, що 45 тис ССЗ - це справді ССЗ. Але все одно з'явились вони через перевантаження медичної системи , викликаного напливом невакцинованих важких ковідників.
budivelnik написав:Якщо в Англії летальність на 1000 мешканців в 2 рази більша ніж в Україні..т
Англія за час ковід втратила 122 тис осіб, Україна 100 тис осіб . Населення Англії 60 млн, України нема 40. Питання до математиків: хто втратив більше??
budivelnik написав:тільки з того момента нам потрібно починати мавпувати
А Будівельник дорогу перед камазом перестає перебігати на червоний лише тоді, коди побачить, як камаз вже когось переїхав. Моделювання ситуації і використання чужого (позитивного або негативного) досвіду в подоланні проблем - це не його фішка.
Це звичка бити по хвостам, чи навмисне шкідництво?? . Створити табличку, в якій під час падіння показано зростання, а під час зростання "ще падіння" , і розказувати, що вона дуже корисна для прийняття рішень: посилювати боротьбу з ковід, чи послаблювати. Зараз та сама пісня: а давайте у нас вимре ще 100 тис, і тоді повторимо шлях старої Европи, яка вже подолала свої високі смертності. Будівельник, ти шкідник?