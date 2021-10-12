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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3919392039213922>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:08

  Hotab написав:Летим в 50:

кейсы: 12662/16309
госпитализации: 3745/4901
жмуры: 320/471

Уж 471 не рекорд ли?

Если не ошибаюсь, рекорд был чуть выше - 481 07.04.2021, немного не дотянули.

Хроника приближения к 50. :)
Как Вы уже отметили, за вчера 471 смерть - не ожидал такого резкого роста.
За последние 7 дней 1997 смертей, т.е. среднесуточное среднее 285 смертей (на вчера 1846 и 245).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,57 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,15 смерти на 1 млн
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:10

26-09-21 Україна -41млн населення - 56080 летальних =1,367 на 1000 населення
24-09-21 Англія -59 млн населення -145582 летальних = 2,497 на 1000 населення

Ще якась зараза буде вякати про те що в Англії краще?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:14

  fler написав:Я похоже на иммунолога?

Когда Вы пишете что вакцина недостаточно исследована, предполагается что Вы знаете каких конкретно исследований не хватает и почему это важно. И каких именно побочек ждать вакцинированным, теперь через 5 лет.
Или теперь "та хто я такая чтобы меня слушали" к творящемуся в Украине Вы не имеете никакого отношения, Вы просто высказывали свою позицию? :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Україна -41млн населення

Заробитчан я вам прощу, они есть, но никто не знает сколько их.
Ну а из Ордло нам террористы присылают данные о ковидных смертях, или зачем они тут?? Значит минус несколько миллионов!!


  budivelnik написав:56080 летальних


И 45 тысяч якобы "сердечно-сосудистых".

  budivelnik написав:Англія -59 млн населення -145582 летальних

Не Англия, а Британия.
Не 59 млн, а 68.3млн
Смертельные не 145582 , а 137944

Что за патологическая зависимость от вранья??
"Население бритам уменьшу, случаев им накину; украинцам населения допишу, случаев им уменьшу; глядишь и что-то с точность до 500% выйдет.. А дальше нахамлю "зараза вякне" и победу в руках. ". Не, это ж не прапорщик и солдатики. Не прокатит.
:lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 жов, 2021 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:18

  budivelnik написав:Ще якась зараза буде вякати про те що в Англії краще?

Україна - Здійснено тестувань за добу – 118762
Англія - 11-10-2021 - 936,288

Навіть Флер розуміє що кількість тестувань це важливо :D
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:25

  IgA написав:
  budivelnik написав:26-09-21 Україна -41млн населення - 56080 летальних =1,367 на 1000 населення
24-09-21 Англія -59 млн населення -145582 летальних = 2,497 на 1000 населення

Ще якась зараза буде вякати про те що в Англії краще?
Україна - Здійснено тестувань за добу – 118762
Англія - 11-10-2021 - 936,288

Навіть Флер розуміє що кількість тестувань це важливо :D
1 Я не зрозумів
При чому тут тестування до летальних випадків?

2 Для хотаба який бреше сам , але при цьому звинувачує інших
я беру данні по популяції і смертям з одного джерела
А звідки свої фантазії висмоктуєш ти?

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budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:1 Я не зрозумів
При чому тут тестування до летальних випадків?

Например звидты, что смерть от Ковид ставят тому, кого надо было протестировать. Или живым, или мертвым. Если не тестировали, то и имеем 55 тысяч ковидных, но смертей 100 тысяч.

  budivelnik написав:А звідки свої фантазії висмоктуєш ти?

Оттуда же,откуда и ты, причмокивая берешь кучу инфо.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/

Зображення

Или сегодня постный день и Волдометр уже не подходит??

Ладно, Джона Хопкинса:


Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 жов, 2021 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:40

  yanyura написав:Вопросы к вам и другим форумчанам, которые с недовериям относятся к вакцинам от коронавируса, т.к. они не прошли клинических испытаний в Украине, по ним имеются лишь свидетельства от FDA и одобрения от ВОЗ:
- какие из импортных лекарств, которые вы применяете, прошли все фазы клинических исследований (https://bit.ly/3atUOiG) в Украине?
- если таких исследований в Украине не проводилось, почему вы доверяете производителям таких лекарств, но не доверяете производителям вакцин?

Ещё можно добавить вопрос:
3. От каких болезней, и почему именно от ковида? :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:43

Продовжимо далі
1 Одні перестрашені - заявляють про 35 млн...бо якщо 41 - то вже не так страшно
2 Другий прибаханий на всю голову заявляє про 40000-45000 додаткових смертей від серцевосудинних..бо без цих смертей знову не так страшно
В мене до цього грамотія питання - ти що збираєшся вакциною від ковіду лікувати серцевосудинні?

І до жодного з цих ....
ніяк не дійде
Якщо в Англії летальність на 1000 мешканців в 2 рази більша ніж в Україні..то не дивно що Англія вакцинується.
І тільки після того як з допомогою вакцинації ( чи плям на сонці) їх летальність від ковіду порівняється з нашою...тільки з того момента нам потрібно починати мавпувати і дивитись що там в них...а боротись за 0 від корони - можна довго , дорого і безрезультатно...по дорозі загробивши на пару порядків більше серцевиків/онкохворих і не народивши дітей.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:ти що збираєшся вакциною від ковіду лікувати серцевосудинні?

МОЗ збирається вакцинацією запобігти появі як ковідних (протестованих) смертей, так і появі такої ж кількості не протестованих , але все одно ковідних, смертей. Будівельнику, Флер і Ямі дозволяю думати, що 45 тис ССЗ - це справді ССЗ. Але все одно з'явились вони через перевантаження медичної системи , викликаного напливом невакцинованих важких ковідників.
  budivelnik написав:Якщо в Англії летальність на 1000 мешканців в 2 рази більша ніж в Україні..т

Англія за час ковід втратила 122 тис осіб, Україна 100 тис осіб . Населення Англії 60 млн, України нема 40. Питання до математиків: хто втратив більше??
  budivelnik написав:тільки з того момента нам потрібно починати мавпувати

А Будівельник дорогу перед камазом перестає перебігати на червоний лише тоді, коди побачить, як камаз вже когось переїхав. Моделювання ситуації і використання чужого (позитивного або негативного) досвіду в подоланні проблем - це не його фішка.

Це звичка бити по хвостам, чи навмисне шкідництво?? . Створити табличку, в якій під час падіння показано зростання, а під час зростання "ще падіння" , і розказувати, що вона дуже корисна для прийняття рішень: посилювати боротьбу з ковід, чи послаблювати. Зараз та сама пісня: а давайте у нас вимре ще 100 тис, і тоді повторимо шлях старої Европи, яка вже подолала свої високі смертності.
Будівельник, ти шкідник?
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