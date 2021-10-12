Додано: Сер 13 жов, 2021 09:43

Продовжимо далі

1 Одні перестрашені - заявляють про 35 млн...бо якщо 41 - то вже не так страшно

2 Другий прибаханий на всю голову заявляє про 40000-45000 додаткових смертей від серцевосудинних..бо без цих смертей знову не так страшно

В мене до цього грамотія питання - ти що збираєшся вакциною від ковіду лікувати серцевосудинні?



І до жодного з цих ....

ніяк не дійде

Якщо в Англії летальність на 1000 мешканців в 2 рази більша ніж в Україні..то не дивно що Англія вакцинується.

І тільки після того як з допомогою вакцинації ( чи плям на сонці) їх летальність від ковіду порівняється з нашою...тільки з того момента нам потрібно починати мавпувати і дивитись що там в них...а боротись за 0 від корони - можна довго , дорого і безрезультатно...по дорозі загробивши на пару порядків більше серцевиків/онкохворих і не народивши дітей.