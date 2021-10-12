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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3919392039213922

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:29

Будивельнык приехал с разведки из Одессы, доложил , что все там отлично. Но разведку провел поверхностно, в больницах не был. Расстрелять за халатность при выполнении боевого задания.
Реальная ситуация такая:


Немає місць і в Одесі. 8 жовтня волонтерка Катерина Ножевнікова написала у Facebook, що одеситів госпіталізують у обласні клініки: "Одесити вже лежать в Біляївці, у Чорноморську, одного важкого повезли у Роздільну. У нас тепер з'явилось поняття "черга в реанімацію".

7 жовтня у місті відкрили два нові відділення, але і там уже зайнято. Можуть розгорнути й інші лікарні, але волонтерка припускає, що їм бракуватиме лікарів. Як і під час попередніх хвиль, це може означати, що на допомогу стягуватимуть лікарів з інших стаціонарів.

ковід
АВТОР ФОТО,УНІАН
Місцевий медик Святослав Лінніков відчуває, що ситуація у Одесі починає повторюватись.

У місті знову чути сирени, а біля лікарень скупчуються швидкі. Проте хвороба вже протікає інакше, ніж під час попередніх хвиль, тому що штам Дельта - агресивніший за інші.

"Поширена історія, коли пацієнт вдень у стабільному стані, а ввечері - миттєве погіршення, - пояснює Святослав. - Колеги розповідають, буває таке, що з десяти пацієнтів на ранок залишаються троє".

Про те, що восени Україну накриє нова хвиля COVID-19, ще влітку попереджали експерти та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який сподівався "збити" її вакцинацією.

Але за словами Ліннікова, який у Одеській області допомагає координувати процес вакцинації, влітку за думками про море та пляж місцеві люди не поспішали щеплюватись.

Восени ситуація погіршилась, але у Одеси все ще безтурботний настрій - з вікон своїх лікарень медики спостерігають, як місцеві продовжують розважатись у лунапарках, на фестивалях та вечірках.
......

астигав кисень у трубах.

"Медики цілодобово чули, як пацієнти стукали ложками по батареях, щоб показати, що кисень погано йде та їм важко дихати", - розповідає Святослав.


https://www.bbc.com/ukrainian/news-5888 ... st+type%5D
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