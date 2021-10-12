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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 39203921392239233924> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: Сер 13 жов, 2021 10:29

Реальная ситуация такая:





Немає місць і в Одесі. 8 жовтня волонтерка Катерина Ножевнікова написала у Facebook, що одеситів госпіталізують у обласні клініки: "Одесити вже лежать в Біляївці, у Чорноморську, одного важкого повезли у Роздільну. У нас тепер з'явилось поняття "черга в реанімацію".



7 жовтня у місті відкрили два нові відділення, але і там уже зайнято. Можуть розгорнути й інші лікарні, але волонтерка припускає, що їм бракуватиме лікарів. Як і під час попередніх хвиль, це може означати, що на допомогу стягуватимуть лікарів з інших стаціонарів.



ковід

АВТОР ФОТО,УНІАН

Місцевий медик Святослав Лінніков відчуває, що ситуація у Одесі починає повторюватись.



У місті знову чути сирени, а біля лікарень скупчуються швидкі. Проте хвороба вже протікає інакше, ніж під час попередніх хвиль, тому що штам Дельта - агресивніший за інші.



"Поширена історія, коли пацієнт вдень у стабільному стані, а ввечері - миттєве погіршення, - пояснює Святослав. - Колеги розповідають, буває таке, що з десяти пацієнтів на ранок залишаються троє".



Про те, що восени Україну накриє нова хвиля COVID-19, ще влітку попереджали експерти та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який сподівався "збити" її вакцинацією.



Але за словами Ліннікова, який у Одеській області допомагає координувати процес вакцинації, влітку за думками про море та пляж місцеві люди не поспішали щеплюватись.



Восени ситуація погіршилась, але у Одеси все ще безтурботний настрій - з вікон своїх лікарень медики спостерігають, як місцеві продовжують розважатись у лунапарках, на фестивалях та вечірках.

......



астигав кисень у трубах.



"Медики цілодобово чули, як пацієнти стукали ложками по батареях, щоб показати, що кисень погано йде та їм важко дихати", - розповідає Святослав.





https://www.bbc.com/ukrainian/news-5888 ... st+type%5D Будивельнык приехал с разведки из Одессы, и на слегка дебильноватый вопрос вкладчика "что там в Одессе?" доложил , что все там отлично. Но разведку провел поверхностно, в больницах не был. Расстрелять за халатность при выполнении боевого задания.Реальная ситуация такая:Немає місць і в Одесі. 8 жовтня волонтерка Катерина Ножевнікова написала у Facebook, що одеситів госпіталізують у обласні клініки: "Одесити вже лежать в Біляївці, у Чорноморську, одного важкого повезли у Роздільну. У нас тепер з'явилось поняття "черга в реанімацію".7 жовтня у місті відкрили два нові відділення, але і там уже зайнято. Можуть розгорнути й інші лікарні, але волонтерка припускає, що їм бракуватиме лікарів. Як і під час попередніх хвиль, це може означати, що на допомогу стягуватимуть лікарів з інших стаціонарів.ковідАВТОР ФОТО,УНІАНМісцевий медик Святослав Лінніков відчуває, що ситуація у Одесі починає повторюватись.У місті знову чути сирени, а біля лікарень скупчуються швидкі. Проте хвороба вже протікає інакше, ніж під час попередніх хвиль, тому що штам Дельта - агресивніший за інші."Поширена історія, коли пацієнт вдень у стабільному стані, а ввечері - миттєве погіршення, - пояснює Святослав. - Колеги розповідають, буває таке, що з десяти пацієнтів на ранок залишаються троє".Про те, що восени Україну накриє нова хвиля COVID-19, ще влітку попереджали експерти та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який сподівався "збити" її вакцинацією.Але за словами Ліннікова, який у Одеській області допомагає координувати процес вакцинації, влітку за думками про море та пляж місцеві люди не поспішали щеплюватись.Восени ситуація погіршилась, але у Одеси все ще безтурботний настрій - з вікон своїх лікарень медики спостерігають, як місцеві продовжують розважатись у лунапарках, на фестивалях та вечірках.......астигав кисень у трубах."Медики цілодобово чули, як пацієнти стукали ложками по батареях, щоб показати, що кисень погано йде та їм важко дихати", - розповідає Святослав. Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 жов, 2021 10:50, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 5015 З нами з: 15.02.09 Подякував: 250 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 10:49 budivelnik написав: В мене до цього грамотія питання - ти що збираєшся вакциною від ковіду лікувати серцевосудинні? В мене до цього грамотія питання - ти що збираєшся вакциною від ковіду лікувати серцевосудинні?



вже не раз дава на форумі посилання що ковід збільшує частоту ССЗ, особливо в важкій формі, причому і після одужання. тому більшої частини цих надлишкових смертей можна було уникнути за допомогою вакцинації, оскільки вакциновані хворіють менше і легше.

А при нормальному тестуванні багато з них опинилися б в ковідних смертях. вже не раз дава на форумі посилання що ковід збільшує частоту ССЗ, особливо в важкій формі, причому і після одужання. тому більшої частини цих надлишкових смертей можна було уникнути за допомогою вакцинації, оскільки вакциновані хворіють менше і легше.А при нормальному тестуванні багато з них опинилися б в ковідних смертях. IgA Повідомлень: 860 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 10:52 Прогноз НАН Украины

В останні два тижні захворюваність і далі швидко зростала за всіма ключовими показниками. Кількість нових випадків хвороби зросла вдвічі за 2 тижні та вп’ятеро за місяць. За два тижні кількість позитивних результатів тестів ПЛР зросла у 2,1 раза, а нових госпіталізацій – у 1,7 раза. Смертність виросла в 2,3 раза. За більшістю показників поточна хвиля зрівнялася та перевищила торішню осінню хвилю. Зокрема, смертність уже на 20% більша за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях – уже на 6%, і продовжує стрімко зростати. На цьому тижні очікуються рекордні значення кількості нових захворювань, але цьому, ймовірно, завадять довгі вихідні, що традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виявлень. При збереженні поточних тенденцій можна очікувати досягнення показників весняної хвилі за 1–2 тижні.

Захворюваність серед дітей є найвищою за весь час пандемії, а інтенсивність їх госпіталізації наближається до абсолютних максимумів.

У Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Закарпатській, Полтавській областях та у Києві зайнятих ліжок менше 30% від максимумів попередніх двох хвиль. У Волинській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях їхня кількість уже перевищила ці максимуми або впритул до них наблизилась.

Згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Львівська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська області та м. Київ.

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8277 Якщо коротко - незабаром побачимо 20000 нових щодня та 500 летальних.В останні два тижні захворюваність і далі швидко зростала за всіма ключовими показниками. Кількість нових випадків хвороби зросла вдвічі за 2 тижні та вп’ятеро за місяць. За два тижні кількість позитивних результатів тестів ПЛР зросла у 2,1 раза, а нових госпіталізацій – у 1,7 раза. Смертність виросла в 2,3 раза. За більшістю показників поточна хвиля зрівнялася та перевищила торішню осінню хвилю. Зокрема, смертність уже на 20% більша за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях – уже на 6%, і продовжує стрімко зростати. На цьому тижні очікуються рекордні значення кількості нових захворювань, але цьому, ймовірно, завадять довгі вихідні, що традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виявлень. При збереженні поточних тенденцій можна очікувати досягнення показників весняної хвилі за 1–2 тижні.Захворюваність серед дітей є найвищою за весь час пандемії, а інтенсивність їх госпіталізації наближається до абсолютних максимумів.У Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Закарпатській, Полтавській областях та у Києві зайнятих ліжок менше 30% від максимумів попередніх двох хвиль. У Волинській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях їхня кількість уже перевищила ці максимуми або впритул до них наблизилась.Згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Львівська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська області та м. Київ. fler

Повідомлень: 2161 З нами з: 07.08.09 Подякував: 649 раз. Подякували: 808 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 10:54 IgA написав: budivelnik написав: В мене до цього грамотія питання - ти що збираєшся вакциною від ковіду лікувати серцевосудинні? В мене до цього грамотія питання - ти що збираєшся вакциною від ковіду лікувати серцевосудинні?



вже не раз дава на форумі посилання що ковід збільшує частоту ССЗ, особливо в важкій формі, причому і після одужання. тому більшої частини цих надлишкових смертей можна було уникнути за допомогою вакцинації, оскільки вакциновані хворіють менше і легше.

А при нормальному тестуванні багато з них опинилися б в ковідних смертях. вже не раз дава на форумі посилання що ковід збільшує частоту ССЗ, особливо в важкій формі, причому і після одужання. тому більшої частини цих надлишкових смертей можна було уникнути за допомогою вакцинації, оскільки вакциновані хворіють менше і легше.А при нормальному тестуванні багато з них опинилися б в ковідних смертях.

Це така стратегія в будівельника.

Не сперечатися по аргументах опонентів, а повторювати й повторювати свої думки.

Просувати)) Це така стратегія в будівельника.Не сперечатися по аргументах опонентів, а повторювати й повторювати свої думки.Просувати)) detroytred

Повідомлень: 24642 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2026 раз. Подякували: 3224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 10:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: побачимо 20000 нових щодня та 500 летальних. побачимо 20000 нових щодня та 500 летальних.

" Как в РФ не было, нет и не будет"(с)



Таких прогнозистов как Флер с Будивельныком не было, нет и не надо. " Как в РФ не было, нет и не будет"(с)Таких прогнозистов как Флер с Будивельныком не было, нет и не надо. Hotab

Повідомлень: 5015 З нами з: 15.02.09 Подякував: 250 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 11:12 Наш источник в ОП рассказал, что министерство здравоохранения утвердило в Офисе Президента бустерную/третью волну вакцинации украинцев от COVID-19 на 2022 год.

https://t.me/rezident_ua/9069 Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15403 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8495 раз. Подякували: 4111 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 11:17 Hotab написав: antey1969 написав: Пока нет, но уже близко. Пока нет, но уже близко.

Да, пока нет. Но выглядит симпатично.







Авторство Евгений Истребин.



А это, вообще-то , жёстче, чем в РФ. И уж точно надо бы прикрыть раз и навсегда свои пятачки любителям носить сюда Израиль и Англию. Да, пока нет. Но выглядит симпатично.Авторство Евгений Истребин.А это, вообще-то , жёстче, чем в РФ. И уж точно надо бы прикрыть раз и навсегда свои пятачки любителям



Щас сравним с Израилем График по выявленным с Минфина.







И что мы видим? В Израиле закончилась очередная волна. На графике можно ее сравнить с предыдущей. Может что-то в голове прояснится насчет возможной ситуации в Украине и не только… Сразу уточняю – у нас не будет, как в Израиле, и напоминаю, что не будет, как в РФ. Щас сравним с ИзраилемГрафик по выявленным с Минфина.И что мы видим? В Израиле закончилась очередная волна. На графике можно ее сравнить с предыдущей. Может что-то в голове прояснится насчет возможной ситуации в Украине и не только… Сразу уточняю – у нас не будет, как в Израиле, и напоминаю, что не будет, как в РФ. fler

Повідомлень: 2161 З нами з: 07.08.09 Подякував: 649 раз. Подякували: 808 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 11:18 Hotab написав: .....

Что за патологическая зависимость от вранья??

"Население бритам уменьшу, случаев им накину; украинцам населения допишу, случаев им уменьшу; глядишь и что-то с точность до 500% выйдет.. А дальше нахамлю "зараза вякне" и победу в руках. ". Не, это ж не прапорщик и солдатики. Не прокатит.

.....Что за патологическая зависимость от вранья??"Население бритам уменьшу, случаев им накину; украинцам населения допишу, случаев им уменьшу; глядишь и что-то с точность до 500% выйдет.. А дальше нахамлю "зараза вякне" и победу в руках. ". Не, это ж не прапорщик и солдатики. Не прокатит.

Да, времена меняются.

И люди тоже.

Раньше человек, бывало, писал глупости, но фактически данным, которые он приводил, можно было доверять.



Если пользоваться данными ворлдметра, то получим:

Великобритания - смертей от ковида 137 944, население 68 342 083.

2,02 смерти на 1000.

Украина - 59 523 смерти, население - 43 397 369.

1,37 смерти на 1000.



Далее.

Если цифре населения Великобритании ещё как-то можно доверять, то у нас цифра ворлдметра никакого уважения не вызывает. Даже по данным Госстата "Наявне населення" - 41.362.393. "Постійне" ще на 170 тыс. меньше. Если отбросить ещё ОРДЛО и заробитчан, то миллионов 35-37, наверное, и получится.

Тогда выйдет 1,7 смерти на 1000.

Всё равно ниже, чем в Великобритании.

Но надо ещё учесть мобильность населения, международные контакты.

Неохота искать цифры, но, думаю, один только Хитроу за день принимает больше пассажиров, чем все наши аэропорты за неделю.



Ну и последнее замечание. Динамику наш будивельник видеть не хочет.

На 19.03.21 в Великобритании было уже 126.062 смерти. За прошедшие после этого 7 месяцев 11882 смерти - в 11 раз меньше.

Даже сейчас во время новой волны, несмотря на высокую заболеваемость рекорд смертности у них был 01.09 - 207 смертей.

Даже при максимальной оценке численности населения Украины это соответствует примерно 130 смертям у нас.

Такую цифру мы преодолели, даже не заметив.



Так как, пан Будивельник з однодумцями, можем/ должны мы брать пример с Великобритании или нет? Да, времена меняются.И люди тоже.Раньше человек, бывало, писал глупости, но фактически данным, которые он приводил, можно было доверять.Если пользоваться данными ворлдметра, то получим:- смертей от ковида 137 944, население 68 342 083.2,02 смерти на 1000.- 59 523 смерти, население - 43 397 369.1,37 смерти на 1000.Далее.Если цифре населения Великобритании ещё как-то можно доверять, то у нас цифра ворлдметра никакого уважения не вызывает. Даже по данным Госстата "Наявне населення" - 41.362.393. "Постійне" ще на 170 тыс. меньше. Если отбросить ещё ОРДЛО и заробитчан, то миллионов 35-37, наверное, и получится.Тогда выйдет 1,7 смерти на 1000.Всё равно ниже, чем в Великобритании.Но надо ещё учесть мобильность населения, международные контакты.Неохота искать цифры, но, думаю, один только Хитроу за день принимает больше пассажиров, чем все наши аэропорты за неделю.Ну и последнее замечание. Динамику наш будивельник видеть не хочет.На 19.03.21 в Великобритании было уже 126.062 смерти. За прошедшие после этого 7 месяцев 11882 смерти - в 11 раз меньше.Даже сейчас во время новой волны, несмотря на высокую заболеваемость рекорд смертности у них был 01.09 - 207 смертей.Даже при максимальной оценке численности населения Украины это соответствует примерно 130 смертям у нас.Такую цифру мы преодолели, даже не заметив.Так как, пан Будивельник з однодумцями, можем/ должны мы брать пример с Великобритании или нет? ЛАД 2 Повідомлень: 19942 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4869 раз. Подякували: 4505 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 11:21 IgA написав: fler написав: Я похоже на иммунолога? Я похоже на иммунолога?

Когда Вы пишете что вакцина недостаточно исследована, предполагается что Вы знаете каких конкретно исследований не хватает и почему это важно. И каких именно побочек ждать вакцинированным, теперь через 5 лет.

Или теперь "та хто я такая чтобы меня слушали" к творящемуся в Украине Вы не имеете никакого отношения, Вы просто высказывали свою позицию? Когда Вы пишете что вакцина недостаточно исследована, предполагается что Вы знаете каких конкретно исследований не хватает и почему это важно. И каких именно побочек ждать вакцинированным, теперь через 5 лет.Или теперь "та хто я такая чтобы меня слушали" к творящемуся в Украине Вы не имеете никакого отношения, Вы просто высказывали свою позицию?



Когда я пишу, что вакцина недостаточно исследована, это значит, что я посетила сайт производителя вакцины, напр. Пфайзера, где пишут, что сроки испытания вакцины закончатся в 2022-2023 году. Там же пишут, какие именно исследования ведутся и еще будут проведены.

Каких побочек ждать ваксам через 5 лет – мы точно узнаем через 5 лет, а пока ученые только предполагают. Когда я пишу, что вакцина недостаточно исследована, это значит, что я посетила сайт производителя вакцины, напр. Пфайзера, где пишут, что сроки испытания вакцины закончатся в 2022-2023 году. Там же пишут, какие именно исследования ведутся и еще будут проведены.Каких побочек ждать ваксам через 5 лет – мы точно узнаем через 5 лет, а пока ученые только предполагают. fler

Повідомлень: 2161 З нами з: 07.08.09 Подякував: 649 раз. Подякували: 808 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 11:21 ЛАД написав: pilker написав: ......

доверие. может есть врачи шо доверяют нобелевскому комитету. венеролог лечит сифилис прививкой малярии, психиатор буйных больных лейкотомией, онколог в качестве предупреждения рака проверяет всех на гельминтов. так было доверие к FDA когда файзер получил EUA иль оно возникло только после оформления постоянного свидетельства. ......доверие. может есть врачи шо доверяют нобелевскому комитету. венеролог лечит сифилис прививкой малярии, психиатор буйных больных лейкотомией, онколог в качестве предупреждения рака проверяет всех на гельминтов. так было доверие к FDA когда файзер получил EUA иль оно возникло только после оформления постоянного свидетельства.

Для начала подучите грамматику и научитесь яснее выражать свои мысли. Трудно понять, что Вы хотели сказать, улавливаются только какие-то проблески.

Доверие к FDA было и тогда, когда оно выдало разрешение на экстренное применение. К вакцине, естественно, до получения постоянного свидетельства доверия было меньше, чем после получения.

А Вы больше доверяете родным украинским контролирующим органам или всё же FDA? Для начала подучите грамматику и научитесь яснее выражать свои мысли. Трудно понять, что Вы хотели сказать, улавливаются только какие-то проблески.Доверие кбыло и тогда, когда оно выдало разрешение на экстренное применение. К, естественно, до получения постоянного свидетельства доверия было меньше, чем после получения.А Вы больше доверяете родным украинским контролирующим органам или всё же FDA?

ходят слухи шо учителя из лос-анжелеса не учли доверие Лада к FDA и вкатили

иск школьному округу, который обязал их вакцинироваться эксперементальными вакцинами с разрешением на экстренное применение. они посчитали себя участниками эксперемента. вспомнили Нюрнбергский кодекс 1947 года, его ратификацию хельсинским соглашением 1964 года, кодификацию федеральными правилами сша. не могу понять. они назвали себя участниками эксперемента без их согласия. тобишь подопытными. то морально ли они поступили, есть ли в США статья за клевету ? ходят слухи шо учителя из лос-анжелеса не учли доверие Лада к FDA и вкатилииск школьному округу, который обязал их вакцинироваться эксперементальными вакцинами с разрешением на экстренное применение. они посчитали себя участниками эксперемента. вспомнили Нюрнбергский кодекс 1947 года, его ратификацию хельсинским соглашением 1964 года, кодификацию федеральными правилами сша. не могу понять. они назвали себя участниками эксперемента без их согласия. тобишь подопытными. то морально ли они поступили, есть ли в США статья за клевету ? pilker Повідомлень: 18 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 39203921392239233924> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7782 10083693

ЛОБ Сер 13 жов, 2021 10:04