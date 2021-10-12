Додано: Сер 13 жов, 2021 10:29

Будивельнык приехал с разведки из Одессы, и на слегка дебильноватый вопрос вкладчика "что там в Одессе?" доложил , что все там отлично. Но разведку провел поверхностно, в больницах не был. Расстрелять за халатность при выполнении боевого задания.Реальная ситуация такая:Немає місць і в Одесі. 8 жовтня волонтерка Катерина Ножевнікова написала у Facebook, що одеситів госпіталізують у обласні клініки: "Одесити вже лежать в Біляївці, у Чорноморську, одного важкого повезли у Роздільну. У нас тепер з'явилось поняття "черга в реанімацію".7 жовтня у місті відкрили два нові відділення, але і там уже зайнято. Можуть розгорнути й інші лікарні, але волонтерка припускає, що їм бракуватиме лікарів. Як і під час попередніх хвиль, це може означати, що на допомогу стягуватимуть лікарів з інших стаціонарів.ковідАВТОР ФОТО,УНІАНМісцевий медик Святослав Лінніков відчуває, що ситуація у Одесі починає повторюватись.У місті знову чути сирени, а біля лікарень скупчуються швидкі. Проте хвороба вже протікає інакше, ніж під час попередніх хвиль, тому що штам Дельта - агресивніший за інші."Поширена історія, коли пацієнт вдень у стабільному стані, а ввечері - миттєве погіршення, - пояснює Святослав. - Колеги розповідають, буває таке, що з десяти пацієнтів на ранок залишаються троє".Про те, що восени Україну накриє нова хвиля COVID-19, ще влітку попереджали експерти та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який сподівався "збити" її вакцинацією.Але за словами Ліннікова, який у Одеській області допомагає координувати процес вакцинації, влітку за думками про море та пляж місцеві люди не поспішали щеплюватись.Восени ситуація погіршилась, але у Одеси все ще безтурботний настрій - з вікон своїх лікарень медики спостерігають, як місцеві продовжують розважатись у лунапарках, на фестивалях та вечірках.......астигав кисень у трубах."Медики цілодобово чули, як пацієнти стукали ложками по батареях, щоб показати, що кисень погано йде та їм важко дихати", - розповідає Святослав.