ЛАД написав:Динамику наш будивельник видеть не хочет.
Как это "не хочет". Хочет. Просто на его табличке мы все еще падаем))). Пик (плато) то был выше, значит все, что сейчас происходит - это хорошо, нормально. Не о чем переживать, вакцинацию пока можно остановить, врачей в отпуск, отделения закрыть.
fler написав:Щас сравним с Израилем
А вы снова уверовали в украинские 2.5 млн переболевших и потому решили посравнивать?))))
Будивельнык неистово срывает с вас крестик. Только его).
fler написав:Может что-то в голове прояснится
А что должно проясниться, сравнивая вакцинированный Израиль, и невакцинированную Украину??
fler написав:В Израиле закончилась очередная волна.
Та ладно!! Вы стали замечать волны?? А когда Израиль крыло, а у нас был спад, вы неистово визжали "смотрите , к чему привела у них вакцинация!!!. А вот у нас все хорошо и будет всё хорошо." И вам нельзя было внушить,что это слишком тупо сравнивать так в лоб. .Что случилось в вашем сознании, что вы перестали сравнивать "в лоб"?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 жов, 2021 11:37, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:побачимо 20000 нових щодня та 500 летальних.
" Как в РФ не было, нет и не будет"(с)
Таких прогнозистов как Флер с Будивельныком не было, нет и не надо.
Но вакцинироваться не нужно, бо неизвестно, что будет через 5 или 10 лет, а ои вакцин, может, 1 человек на миллион умрёт. Но главное: "Не навреди!". Ну а 471 умерший за день от ковида... "Ну что ж, они бы всё равно умерли через месяц-другой".
И сейчас Флер утверждает, что
Сразу уточняю – у нас не будет, как в Израиле, и напоминаю, что не будет, как в РФ.
Ну да, как в Израиле не будет. Уже сильно хуже. Как в России... Похоже, у нас уже хуже, чем в России тоже. Во всяком случае, по официальным данным по смертности с учётом численности населения уже хуже.
ЛАД , у нас скорее всего не будет это долго. Они то ничего не предпринимают, бабы ещё нарожают. А наши счас остановят страну, ради спасения жизней. Ну так спасибо антиваксам, очередной локдаун и спад экономики ждёт всех нас.
Hotab написав:ЛАД , у нас скорее всего не будет это долго. Они то ничего не предпринимают, бабы ещё нарожают. А наши счас остановят страну, ради спасения жизней. Ну так спасибо антиваксам, очередной локдаун и спад экономики ждёт всех нас.
Не остановят. Всё будет как в ЕС, только смертей больше Флер умничка, как я и говорила будет постить уже как плохо что мест в больничках нет, работа она такая, неисследованные вакцины и график Израиля заболевших без графика умерших, нисколько не манипуляция ))) Кстати, что у нас не будет как в РФ - моя фраза но я рассчитывала что доскочим/доползем до 35% вакцинированных. Не случилось...