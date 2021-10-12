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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3921392239233924>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Динамику наш будивельник видеть не хочет.


Как это "не хочет". Хочет. Просто на его табличке мы все еще падаем))). Пик (плато) то был выше, значит все, что сейчас происходит - это хорошо, нормально. Не о чем переживать, вакцинацию пока можно остановить, врачей в отпуск, отделения закрыть. :lol:

  fler написав:Щас сравним с Израилем

А вы снова уверовали в украинские 2.5 млн переболевших и потому решили посравнивать?))))

Будивельнык неистово срывает с вас крестик. Только его).


  fler написав:Может что-то в голове прояснится

А что должно проясниться, сравнивая вакцинированный Израиль, и невакцинированную Украину??

  fler написав:В Израиле закончилась очередная волна.

Та ладно!! Вы стали замечать волны?? А когда Израиль крыло, а у нас был спад, вы неистово визжали "смотрите , к чему привела у них вакцинация!!!. А вот у нас все хорошо и будет всё хорошо." И вам нельзя было внушить,что это слишком тупо сравнивать так в лоб. .Что случилось в вашем сознании, что вы перестали сравнивать "в лоб"? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 жов, 2021 11:37, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:34

  fler написав:Пфайзера, где пишут, что сроки испытания вакцины закончатся в 2022-2023 году.

предлагаете до этого времени бороться с ковидом с помощью локдауна или пусть выживут сильнейшие? одобрение FDA для Вас тоже как понимаю не аргумент

  fler написав:а пока ученые только предполагают.

хотелось бы конкретики что же предполагают? только ученые в статьях в научных журналах а не безумные гугл переводы.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:37

  Hotab написав:
  fler написав:побачимо 20000 нових щодня та 500 летальних.

" Как в РФ не было, нет и не будет"(с)

Таких прогнозистов как Флер с Будивельныком не было, нет и не надо.


Но вакцинироваться не нужно, бо неизвестно, что будет через 5 или 10 лет, а ои вакцин, может, 1 человек на миллион умрёт. Но главное: "Не навреди!". Ну а 471 умерший за день от ковида... "Ну что ж, они бы всё равно умерли через месяц-другой".

И сейчас Флер утверждает, что
Сразу уточняю – у нас не будет, как в Израиле, и напоминаю, что не будет, как в РФ.

Ну да, как в Израиле не будет. Уже сильно хуже.
Как в России... Похоже, у нас уже хуже, чем в России тоже. Во всяком случае, по официальным данным по смертности с учётом численности населения уже хуже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:41

ЛАД , у нас скорее всего не будет это долго. Они то ничего не предпринимают, бабы ещё нарожают. А наши счас остановят страну, ради спасения жизней. Ну так спасибо антиваксам, очередной локдаун и спад экономики ждёт всех нас.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:46

  IgA написав:
  fler написав:Пфайзера, где пишут, что сроки испытания вакцины закончатся в 2022-2023 году.

одобрение FDA для Вас тоже как понимаю не аргумент


Так себе. Вам хоть что-нибудь известно о лоббировании компаниями своих интересов в США? Хоть порядок нулей в его стоимости представляете?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:50

  Hotab написав:ЛАД , у нас скорее всего не будет это долго. Они то ничего не предпринимают, бабы ещё нарожают. А наши счас остановят страну, ради спасения жизней. Ну так спасибо антиваксам, очередной локдаун и спад экономики ждёт всех нас.

Не остановят. Всё будет как в ЕС, только смертей больше :)
Флер умничка, как я и говорила будет постить уже как плохо что мест в больничках нет, работа она такая, неисследованные вакцины и график Израиля заболевших без графика умерших, нисколько не манипуляция ))) Кстати, что у нас не будет как в РФ - моя фраза ;) но я рассчитывала что доскочим/доползем до 35% вакцинированных. Не случилось...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:51

На днях мелком смотрел Шустера

так в студии был опрос ЗА/Против вакцинации
Против - 73% оказалось

прямо "магическая цифра" для нашей страны
3/4 страны - д..ебы - печально
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:52

  fler написав:Вам хоть что-нибудь известно о лоббировании компаниями своих интересов в США?


то есть 2023 можно не ждать, вакцина в любом случаем пролоббирована биг фармой?

конкретики по побочкам у вас тоже нет только смутные опасения
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:55

  Xenon написав:На днях мелком смотрел Шустера

так в студии был опрос ЗА/Против вакцинации
Против - 73% оказалось

прямо "магическая цифра" для нашей страны
3/4 страны - д..ебы - печально

Честные голосования на канале Гудка Леонидовича?
В это могут поверить только наивные финские парни :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:01

  antey1969 написав:Честные голосования на канале Гудка Леонидовича?
В это могут поверить только наивные финские парни :roll:

Судя по тому что Украина на последнем месте в Европе по вакцинации
(и не из-за отсутствия вакцин или пунктов)
то истина гдето рядом

https://index.minfin.com.ua/reference/c ... on/europe/
Xenon
 
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