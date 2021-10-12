Додано: Сер 13 жов, 2021 11:28

ЛАД написав: Динамику наш будивельник видеть не хочет. Динамику наш будивельник видеть не хочет.

fler написав: Щас сравним с Израилем Щас сравним с Израилем

fler написав: Может что-то в голове прояснится Может что-то в голове прояснится

fler написав: В Израиле закончилась очередная волна. В Израиле закончилась очередная волна.

Как это "не хочет". Хочет. Просто на его табличке мы все еще падаем))). Пик (плато) то был выше, значит все, что сейчас происходит - это хорошо, нормально. Не о чем переживать, вакцинацию пока можно остановить, врачей в отпуск, отделения закрыть.А вы снова уверовали в украинские 2.5 млн переболевших и потому решили посравнивать?))))Будивельнык неистово срывает с вас крестик. Только его).А что должно проясниться, сравнивая вакцинированный Израиль, и невакцинированную Украину??Та ладно!! Вы стали замечать волны?? А когда Израиль крыло, а у нас был спад, вы неистово визжали "смотрите , к чему привела у них вакцинация!!!. А вот у нас все хорошо и будет всё хорошо." И вам нельзя было внушить,что это слишком тупо сравнивать так в лоб. .Что случилось в вашем сознании, что вы перестали сравнивать "в лоб"?