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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3922392339243925>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:12

  pilker написав:.......
ходят слухи шо учителя из лос-анжелеса не учли доверие Лада к FDA и вкатили
иск школьному округу, который обязал их вакцинироваться эксперементальными вакцинами с разрешением на экстренное применение. они посчитали себя участниками эксперемента. вспомнили Нюрнбергский кодекс 1947 года, его ратификацию хельсинским соглашением 1964 года, кодификацию федеральными правилами сша. не могу понять. они назвали себя участниками эксперемента без их согласия. тобишь подопытными. то морально ли они поступили, есть ли в США статья за клевету ?

1. Если грамматику учить облом, то хотя бы включите проверку орфографии.
2. "Вкатить иск" ещё не значит получить результат. "Вкатывайте" и Вы. И "считайте себя" хоть Наполеоном.
3. С законодательством США не знаком и прошу с такими вопросами ко мне не обращаться. У нас на форуме есть "юрист", это к нему.

На мой вопрос Вы не ответили:
- А Вы больше доверяете родным украинским контролирующим органам или всё же FDA?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Если Вы о новых таблетках, то, насколько я понял, она ускоряет выздоровление при заболевании лёгкой и средней тяжести. Поможет ли и насколько при тяжёлом течении, кто знает.
Думаю, вакцинацию это не отменит

Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:21

  Xenon написав:На днях мелком смотрел Шустера

так в студии был опрос ЗА/Против вакцинации
Против - 73% оказалось

прямо "магическая цифра" для нашей страны
3/4 страны - д..ебы - печально

Цифра, может, и магическая.
Но вряд ли это те же самые 73%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:27

  Slx написав:Многие говорят, что мать - это профессия. Ну так пора значит приравнять беременность туда же и вписать в список обязательных к вакцинации.

Мне нравится идея криминальной ответственности родителей если они отказали ребенку в праве на здоровую от полиомиелита жизнь, а в итоге ребенок стал инвалидом. Мне так же нравится идея обязательной вакцинации от Ковида беременных.

Мені подобаються Ваші повідомлення...

Я читав нещодавно, що обрізання знижує % хвороб у чоловіків і жінок...

Продовжіть думку... :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:31

  Hotab написав:ЛАД , у нас скорее всего не будет это долго. Они то ничего не предпринимают, бабы ещё нарожают. А наши счас остановят страну, ради спасения жизней. Ну так спасибо антиваксам, очередной локдаун и спад экономики ждёт всех нас.

Сложно сказать.
stm уже написала, что локдаунов не будет.
Как пример - у нас в Харькове в выходные проводится "Фестиваль вина и сыра". "Вход бесплатный"!
Правда, на открытом воздухе.
Но сильно сомневаюсь, что там кто-то будет в масках. А толпа, наверное, будет хорошая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Продовжіть думку

Обрезание только трёх см полностью исключает вероятность заболеть любой Венерой.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:35

  Hotab написав:ЛАД , у нас скорее всего не будет это долго. Они то ничего не предпринимают, бабы ещё нарожают. А наши счас остановят страну, ради спасения жизней. Ну так спасибо антиваксам, очередной локдаун и спад экономики ждёт всех нас.

При такий ціні газу все-рівно буде спад, так що нормас...

Можно взагалі до весни всі енергоїмкі виробництва закрити, просто випускати ОВДП і роздавати людям "пшоно"...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:36

  Hotab написав:
  change_pm написав:Продовжіть думку

Обрезание только трёх см полностью исключает вероятность заболеть любой Венерой.

хахаха)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:38

Только что общался с родственником, лежит с ковидом (Киев, больница 1, на харьк.шоссе), почти все что лежат с ним в палате без прививок и он в том числе
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:41

  BìnhAutoDat написав:
  ЛАД написав:Если Вы о новых таблетках, то, насколько я понял, она ускоряет выздоровление при заболевании лёгкой и средней тяжести. Поможет ли и насколько при тяжёлом течении, кто знает.
Думаю, вакцинацию это не отменит

Ну так оно и будет работать. Вакцинация чтобы уменьшить симптомы, Молнупиравир избавляет от мучений

Може, так и будет. Но IgA уже писал, что его приём надо начинать, если правильно помню, в первые 2 дня. И вот ещё:
чтобы лечение было эффективным, нужно быстро поставить диагноз. Если люди не будут делать тесты, то не получат молнупиравир.

Это как раз о нас, когда могут тестировать и через неделю, когда молнупиравир уже не помогает.
ЛАД
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