У мышебратьев реальный ад. Этот чувак, Ракша, точные цифры и прогнозы даёт. Но мы, конечно, потом проверим. Вот его прогноз по октябрю: кликабельно
И объяснение , откуда инсайд. "Игорь Брославец это не росстатовская база, а база ЕГР ЗАГС, она в подчинении ФНС. Данные туда грузят ЗАГСЫ, подчинённые Минюсту. А выгружать могут разные министерства, и Росстат в том числе среди прочих."
Hotab Даже при его цифрах получается избыточная смертность около 60-70 тысяч, т.е. где-то около 2000 в день. Если даже это всё ковидные смерти, то учётом численности населения мы не так далеки от этого "ада". Но Вы же видите, что лишних 500 смертей в день наши антиваксы "не замечают".
Тетя моего друга с мужем словили уже подтвержденный ковид, в субботу контактировали с его родителями и старой бабушкой. Все его трое имеют разные осложняющие обстоятельства, один вакцинирован.
Так как только появились симптомы у невакцинированных я решил быстро прочитать написанную в этой теме ранее информацию о лекарстве, которым лечили трампа, а именно уточнить насколько широкий начальный этап после симптомов оно эффективное (3 дня? 5 дней?), название сходится ли с наличествующим в Украине и узнать другую информацию, которая могла бы помочь в лечении тех двоих. ИТОГ: прошерстил ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СТРАНИЦ, которые всего ЗА ДВОЕ СУТОК НАРОСЛИ! И в итоге даже НЕ НАШЕЛ! Привет коллективу Ад...министрации и Моп...ерации! На кой черт нужна эта Зона отчуждения логики если в ней нельзя найти информацию, о которой приблизительно знаешь суть и дату??? Ни функция поиска, ни ручное пролистывание.Это СВАЛ-КА!
Моноклональні антитіла можуть призначатися пацієнтам із COVID-19 з легким або середнім ступенем захворювання, але з високим ризиком прогресування до тяжкого захворювання. Показання для застосування: Комбінацію препаратів бамланівімаб та етесевімаб слід вводити разом якомога швидше протягом до 5 днів від початку симптомів у пацієнтів, які мають високий ризик прогресування до тяжкого перебігу COVID
Slx написав:Так как только появились симптомы у невакцинированных я решил быстро прочитать написанную в этой теме ранее информацию о лекарстве, которым лечили трампа, а именно уточнить насколько широкий начальный этап после симптомов оно эффективное (3 дня? 5 дней?), название сходится ли с наличествующим в Украине и узнать другую информацию, которая могла бы помочь в лечении тех двоих. ИТОГ: прошерстил ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СТРАНИЦ, которые всего ЗА ДВОЕ СУТОК НАРОСЛИ! И в итоге даже НЕ НАШЕЛ! Привет коллективу Ад...министрации и Моп...ерации! На кой черт нужна эта Зона отчуждения логики если в ней нельзя найти информацию, о которой приблизительно знаешь суть и дату??? Ни функция поиска, ни ручное пролистывание.Это СВАЛ-КА!
ох и ваааксы... Один спрашивает на форуме, нужно ли пцр делать, второй ищет чем лечили трампа