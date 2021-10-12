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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3922392339243925

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:42

У мышебратьев реальный ад.
Этот чувак, Ракша, точные цифры и прогнозы даёт. Но мы, конечно, потом проверим. Вот его прогноз по октябрю:
кликабельно

Зображення


И объяснение , откуда инсайд.
"Игорь Брославец это не росстатовская база, а база ЕГР ЗАГС, она в подчинении ФНС. Данные туда грузят ЗАГСЫ, подчинённые Минюсту. А выгружать могут разные министерства, и Росстат в том числе среди прочих."
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:52

Hotab
Даже при его цифрах получается избыточная смертность около 60-70 тысяч, т.е. где-то около 2000 в день. Если даже это всё ковидные смерти, то учётом численности населения мы не так далеки от этого "ада".
Но Вы же видите, что лишних 500 смертей в день наши антиваксы "не замечают".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:08

  Xenon написав:Только что общался с родственником, лежит с ковидом (Киев, больница 1, на харьк.шоссе), почти все что лежат с ним в палате без прививок и он в том числе

Наглядное подтверждение теории Дарвина. Естественный отбор налицо
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:25

Нові правила перевезень: з 21 жовтня пасажири АТ «Укрзалізниця» повинні мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_t ... ic/564888/
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:29

  Xenon написав:Только что общался с родственником, лежит с ковидом (Киев, больница 1, на харьк.шоссе), почти все что лежат с ним в палате без прививок и он в том числе

если может разговаривать, то все не так плохо)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:35

Что за ЦИРК? Даже ЗНАЯ искомую инфу и дату невозможно найти

Тетя моего друга с мужем словили уже подтвержденный ковид, в субботу контактировали с его родителями и старой бабушкой. Все его трое имеют разные осложняющие обстоятельства, один вакцинирован.

Так как только появились симптомы у невакцинированных я решил быстро прочитать написанную в этой теме ранее информацию о лекарстве, которым лечили трампа, а именно уточнить насколько широкий начальный этап после симптомов оно эффективное (3 дня? 5 дней?), название сходится ли с наличествующим в Украине и узнать другую информацию, которая могла бы помочь в лечении тех двоих.

ИТОГ: прошерстил ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СТРАНИЦ, которые всего ЗА ДВОЕ СУТОК НАРОСЛИ! И в итоге даже НЕ НАШЕЛ! Привет коллективу Ад...министрации и Моп...ерации! На кой черт нужна эта Зона отчуждения логики если в ней нельзя найти информацию, о которой приблизительно знаешь суть и дату??? Ни функция поиска, ни ручное пролистывание. Это СВАЛ-КА!

В итоге нашел сам в гугле:
Теми лекарствами "прямого действия" в Украине называюся Бамлавинимад и Етесевимаб.
Источник что они в Украине: https://moz.gov.ua/article/news/innovac ... v-regionah
То, что они эффективны именно на первом этапе источник: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-a ... rophylaxis
Источник Наказа об изменении протокола лечения с лекарствами: https://moz.gov.ua/article/ministry-man ... ?preview=1
Источник того обновленного протокола: https://moz.gov.ua/uploads/6/33091-dn_1 ... 21_dod.pdf
Моноклональні антитіла можуть призначатися пацієнтам із COVID-19 з легким або середнім ступенем захворювання, але з високим ризиком прогресування до тяжкого захворювання.
Показання для застосування: Комбінацію препаратів бамланівімаб та етесевімаб слід вводити разом якомога швидше протягом до 5 днів від початку симптомів у пацієнтів, які мають високий ризик прогресування до тяжкого перебігу COVID
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:47

  Slx написав:Так как только появились симптомы у невакцинированных я решил быстро прочитать написанную в этой теме ранее информацию о лекарстве, которым лечили трампа, а именно уточнить насколько широкий начальный этап после симптомов оно эффективное (3 дня? 5 дней?), название сходится ли с наличествующим в Украине и узнать другую информацию, которая могла бы помочь в лечении тех двоих.

ИТОГ: прошерстил ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СТРАНИЦ, которые всего ЗА ДВОЕ СУТОК НАРОСЛИ! И в итоге даже НЕ НАШЕЛ! Привет коллективу Ад...министрации и Моп...ерации! На кой черт нужна эта Зона отчуждения логики если в ней нельзя найти информацию, о которой приблизительно знаешь суть и дату??? Ни функция поиска, ни ручное пролистывание. Это СВАЛ-КА!

ох и ваааксы... Один спрашивает на форуме, нужно ли пцр делать, второй ищет чем лечили трампа :lol:
Ромасик
 
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ЛОБ

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