Додано: Сер 13 жов, 2021 13:35



ИТОГ: прошерстил ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СТРАНИЦ, которые всего ЗА ДВОЕ СУТОК НАРОСЛИ! И в итоге даже НЕ НАШЕЛ! Привет коллективу Ад...министрации и Моп...ерации! На кой черт нужна эта Зона отчуждения логики если в ней нельзя найти информацию, о которой приблизительно знаешь суть и дату??? Ни функция поиска, ни ручное пролистывание.

Это СВАЛ-КА!

Моноклональні антитіла можуть призначатися пацієнтам із COVID-19 з легким або середнім ступенем захворювання, але з високим ризиком прогресування до тяжкого захворювання.

Показання для застосування: Комбінацію препаратів бамланівімаб та етесевімаб слід вводити разом якомога швидше протягом до 5 днів від початку симптомів у пацієнтів, які мають високий ризик прогресування до тяжкого перебігу COVID

Тетя моего друга с мужем словили уже подтвержденный ковид, в субботу контактировали с его родителями и старой бабушкой. Все его трое имеют разные осложняющие обстоятельства, один вакцинирован.Так как только появились симптомы у невакцинированных я решил быстро прочитать написанную в этой теме ранее информацию о лекарстве, которым лечили трампа, а именно уточнить насколько широкий начальный этап после симптомов оно эффективное (3 дня? 5 дней?), название сходится ли с наличествующим в Украине и узнать другую информацию, которая могла бы помочь в лечении тех двоих.Теми лекарствами "прямого действия" в Украине называюся