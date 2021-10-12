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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 14:49
Slx
Ну уж извините, что не доложили)))
Кстати данные препараты закуплены и уже присутствуют в центральных российских клиниках. Но они только... цитирую слова главврача одной московской больницы с последней конференции по лечению Ковида "для социально значимых лиц".
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antey1969
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:09
У нас никто глубоким анализом не занимается (ну или я не встречал) , а у мышебратьев есть кому.
Ответы дисидентскому движу о "записывают суицидников в Ковид, от дтп в Ковид, нариков в Ковид".
Демограф Алексей Ракша:
Эпохальное событие: за 12 месяцев с октября 2020 по сентябрь 2021 естественная убыль населения в России, скорее всего, оказалась самой большой в мирной истории: около 997 тысяч человек.
Помесячных данных по Крыму до 2015 года у меня нет.
Без Крыма, но с Чечнёй минус 977 тысяч
Данных по Чечне до 2003 года нет.
Без Крыма и без Чечни сейчас минус 998 тысяч - рекорд (с июля 1999 по июнь 2000 -983 тысячи)
И это при том, что рождаемость за последний год чуть подросла, что демонстрирует белая линия на последнем графике (число родившихся чуть снизилось, это пурпурная и жёлтая линии на сером фоне)
То есть почти всё ухудшение связано с ростом смертности, что также выражается в драматическом падении ожидаемой продолжительности жизни (примерно на 4 года).
В свою очередь, почти весь прирост смертности - из-за заражений COVID-19, а не "от паники" или "отказах в плановом медобслуживании". Какая-то небольшая часть от отказов в экстренной помощи из-за переполненности больниц ковидниками и перегруженности скорых на вызовах опять же ковидников, максимум около 10-20 тысяч из-за роста смертности от алкоголя и наркотиков. Смертность от рака значимо не изменилась, от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ.
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Hotab
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:16
Hotab написав:
То есть почти всё ухудшение связано с ростом смертности, что также выражается в драматическом падении ожидаемой продолжительности жизни (примерно на 4 года).
В свою очередь, почти весь прирост смертности - из-за заражений COVID-19
, а не "от паники" или "отказах в плановом медобслуживании". Какая-то небольшая часть от отказов в экстренной помощи из-за переполненности больниц ковидниками и перегруженности скорых на вызовах опять же ковидников, максимум около 10-20 тысяч из-за роста смертности от алкоголя и наркотиков. Смертность от рака значимо не изменилась, от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ.
1. Ничего особенного, просто сбываются прогнозы ООН по количеству населения на 2050-2100г
2.1. Мы не пишем суцидников, наркоманов ВИЧ и т.д. в ковид
2.2. Весь прирост смертности - ковид. Смертность от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ.
2.3. БИНГО!
Это при том, что в РФ эпидемия ВИЧ и ТБ уровня какого-то Конго. А смертность от ВИЧ "снизилась"
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