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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3923392439253926 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: Сер 13 жов, 2021 14:49 Slx

Ну уж извините, что не доложили)))

Кстати данные препараты закуплены и уже присутствуют в центральных российских клиниках. Но они только... цитирую слова главврача одной московской больницы с последней конференции по лечению Ковида "для социально значимых лиц". Ну уж извините, что не доложили)))Кстати данные препараты закуплены и уже присутствуют в центральных российских клиниках. Но они только... цитирую слова главврача одной московской больницы с последней конференции по лечению Ковида "для социально значимых лиц". antey1969 1

Повідомлень: 10860 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1423 раз. Подякували: 3165 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 15:09 У нас никто глубоким анализом не занимается (ну или я не встречал) , а у мышебратьев есть кому.

Ответы дисидентскому движу о "записывают суицидников в Ковид, от дтп в Ковид, нариков в Ковид".

Демограф Алексей Ракша:



Эпохальное событие: за 12 месяцев с октября 2020 по сентябрь 2021 естественная убыль населения в России, скорее всего, оказалась самой большой в мирной истории: около 997 тысяч человек.

Помесячных данных по Крыму до 2015 года у меня нет.

Без Крыма, но с Чечнёй минус 977 тысяч

Данных по Чечне до 2003 года нет.

Без Крыма и без Чечни сейчас минус 998 тысяч - рекорд (с июля 1999 по июнь 2000 -983 тысячи)

И это при том, что рождаемость за последний год чуть подросла, что демонстрирует белая линия на последнем графике (число родившихся чуть снизилось, это пурпурная и жёлтая линии на сером фоне)

То есть почти всё ухудшение связано с ростом смертности, что также выражается в драматическом падении ожидаемой продолжительности жизни (примерно на 4 года).

В свою очередь, почти весь прирост смертности - из-за заражений COVID-19, а не "от паники" или "отказах в плановом медобслуживании". Какая-то небольшая часть от отказов в экстренной помощи из-за переполненности больниц ковидниками и перегруженности скорых на вызовах опять же ковидников, максимум около 10-20 тысяч из-за роста смертности от алкоголя и наркотиков. Смертность от рака значимо не изменилась, от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ.

Hotab

Повідомлень: 5019 З нами з: 15.02.09 Подякував: 250 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 15:16 Hotab написав: То есть почти всё ухудшение связано с ростом смертности, что также выражается в драматическом падении ожидаемой продолжительности жизни (примерно на 4 года).

В свою очередь, почти весь прирост смертности - из-за заражений COVID-19 , а не "от паники" или "отказах в плановом медобслуживании". Какая-то небольшая часть от отказов в экстренной помощи из-за переполненности больниц ковидниками и перегруженности скорых на вызовах опять же ковидников, максимум около 10-20 тысяч из-за роста смертности от алкоголя и наркотиков. Смертность от рака значимо не изменилась, от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ. То есть почти всё ухудшение связано с ростом смертности, что также выражается в драматическом падении ожидаемой продолжительности жизни (примерно на 4 года).В свою очередь,, а не "от паники" или "отказах в плановом медобслуживании". Какая-то небольшая часть от отказов в экстренной помощи из-за переполненности больниц ковидниками и перегруженности скорых на вызовах опять же ковидников, максимум около 10-20 тысяч из-за роста смертности от алкоголя и наркотиков. Смертность от рака значимо не изменилась,

1. Ничего особенного, просто сбываются прогнозы ООН по количеству населения на 2050-2100г

2.1. Мы не пишем суцидников, наркоманов ВИЧ и т.д. в ковид

2.2. Весь прирост смертности - ковид. Смертность от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ.

2.3. БИНГО!

Это при том, что в РФ эпидемия ВИЧ и ТБ уровня какого-то Конго. А смертность от ВИЧ "снизилась" 1. Ничего особенного, просто сбываются прогнозы ООН по количеству населения на 2050-2100г2.1. Мы не пишем суцидников, наркоманов ВИЧ и т.д. в ковид2.2. Весь прирост смертности - ковид. Смертность от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ.2.3. БИНГО!Это при том, что в РФ эпидемия ВИЧ и ТБ уровня какого-то Конго. А смертность от ВИЧ "снизилась" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15404 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8497 раз. Подякували: 4111 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3923392439253926 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7782 10095203

ЛОБ Сер 13 жов, 2021 10:04