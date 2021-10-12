Slx Ну уж извините, что не доложили))) Кстати данные препараты закуплены и уже присутствуют в центральных российских клиниках. Но они только... цитирую слова главврача одной московской больницы с последней конференции по лечению Ковида "для социально значимых лиц".
У нас никто глубоким анализом не занимается (ну или я не встречал) , а у мышебратьев есть кому. Ответы дисидентскому движу о "записывают суицидников в Ковид, от дтп в Ковид, нариков в Ковид". Демограф Алексей Ракша:
Эпохальное событие: за 12 месяцев с октября 2020 по сентябрь 2021 естественная убыль населения в России, скорее всего, оказалась самой большой в мирной истории: около 997 тысяч человек. Помесячных данных по Крыму до 2015 года у меня нет. Без Крыма, но с Чечнёй минус 977 тысяч Данных по Чечне до 2003 года нет. Без Крыма и без Чечни сейчас минус 998 тысяч - рекорд (с июля 1999 по июнь 2000 -983 тысячи) И это при том, что рождаемость за последний год чуть подросла, что демонстрирует белая линия на последнем графике (число родившихся чуть снизилось, это пурпурная и жёлтая линии на сером фоне) То есть почти всё ухудшение связано с ростом смертности, что также выражается в драматическом падении ожидаемой продолжительности жизни (примерно на 4 года). В свою очередь, почти весь прирост смертности - из-за заражений COVID-19, а не "от паники" или "отказах в плановом медобслуживании". Какая-то небольшая часть от отказов в экстренной помощи из-за переполненности больниц ковидниками и перегруженности скорых на вызовах опять же ковидников, максимум около 10-20 тысяч из-за роста смертности от алкоголя и наркотиков. Смертность от рака значимо не изменилась, от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ.
Hotab написав:У нас никто глубоким анализом не занимается (ну или я не встречал) , а у мышебратьев есть кому. Ответы дисидентскому движу о "записывают суицидников в Ковид, от дтп в Ковид, нариков в Ковид". Демограф Алексей Ракша:
Эпохальное событие: за 12 месяцев с октября 2020 по сентябрь 2021 естественная убыль населения в России, скорее всего, оказалась самой большой в мирной истории: около 997 тысяч человек. Помесячных данных по Крыму до 2015 года у меня нет. Без Крыма, но с Чечнёй минус 977 тысяч Данных по Чечне до 2003 года нет. Без Крыма и без Чечни сейчас минус 998 тысяч - рекорд (с июля 1999 по июнь 2000 -983 тысячи) И это при том, что рождаемость за последний год чуть подросла, что демонстрирует белая линия на последнем графике (число родившихся чуть снизилось, это пурпурная и жёлтая линии на сером фоне) То есть почти всё ухудшение связано с ростом смертности, что также выражается в драматическом падении ожидаемой продолжительности жизни (примерно на 4 года). В свою очередь, почти весь прирост смертности - из-за заражений COVID-19, а не "от паники" или "отказах в плановом медобслуживании". Какая-то небольшая часть от отказов в экстренной помощи из-за переполненности больниц ковидниками и перегруженности скорых на вызовах опять же ковидников, максимум около 10-20 тысяч из-за роста смертности от алкоголя и наркотиков. Смертность от рака значимо не изменилась, от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ.
1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г 2. "Ответы дисидентскому движу о "записывают суицидников в Ковид, от дтп в Ковид, нариков в Ковид"." 2.1. "весь прирост смертности - из-за заражений COVID-19" 2.2. " Смертность от рака значимо не изменилась, от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ." Это при том, что в РФ - эпидемия ВИЧ уровня Конго и прочих Нигерий. Но смертность от ВИЧ "снизилась" - а "весь прирост от ковид"
сейчас сверху падает обязаловка для всех госов, и даже комунальников, вплоть до увольнения...
Нас предупредили еще в начале августа, на ушко дали срок до 1 января. Официально пока нет никаких приказов, но думаю, что появятся с 18 октября. Часть людей уже "порешали" вопрос - в Киеве и в Харькове. Мне еще предстоит.