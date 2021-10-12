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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3924392539263927

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:17

  Вкладчик1234 написав:.......
1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г
2. "Ответы дисидентскому движу о "записывают суицидников в Ковид, от дтп в Ковид, нариков в Ковид"."
2.1. "весь прирост смертности - из-за заражений COVID-19"
2.2. " Смертность от рака значимо не изменилась, от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ."
Это при том, что в РФ - эпидемия ВИЧ уровня Конго и прочих Нигерий. Но смертность от ВИЧ "снизилась" - а "весь прирост от ковид" :)

1. Первый аргумент "убийственный".
Вы уже не впервые ссылаетесь на "прогноз ООН".
Да, прогноз был. И что?
Эмиссары ООН приезжают в РФ (или к нам) и часть населения стерилизуют (чтобы не плодились), а часть разными методами убивают, чтобы ускорить процесс?
2. "в РФ - эпидемия ВИЧ уровня Конго и прочих Нигерий" - а можно какие-то цифры и доказательства, а не "художественный свист"?
В последнее время на этой ветке кроме "свиста" (чтобы не сказать грубее) от Вас ничего не слышно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Ничего особенного, просто сбываются прогнозы ООН по количеству населения на 2050-2100г

Под этот же прогноз запишем, если завтра в Москве чеченцы взорвут пару десятков многоэтажек, или какой-нибудь селевой поток смоет полКиева , то вы скажете "ничего страшного, падение населения прогнозировали"??
К чему этот вечный бред о том, что все прогнозировали??

  ЛАД написав:2. "в РФ - эпидемия ВИЧ уровня Конго и прочих Нигерий" - а можно какие-то цифры и доказательства, а не "художественный свист"?

У них длительный тренд падения смертности от СПИДа и ТБ. У Вкладчика жар.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:30

  ЛАД написав:1. Первый аргумент "убийственный".
Вы уже не впервые ссылаетесь на "прогноз ООН".
Да, прогноз был. И что?
Эмиссары ООН приезжают в РФ (или к нам) и часть населения стерилизуют (чтобы не плодились), а часть разными методами убивают, чтобы ускорить процесс?
2. "в РФ - эпидемия ВИЧ уровня Конго и прочих Нигерий" - а можно какие-то цифры и доказательства, а не "художественный свист"?
В последнее время на этой ветке кроме "свиста" (чтобы не сказать грубее) от Вас ничего не слышно.

1. Прогноз был дан - и он сбывается. Эмиссары ООН приезжают в РФ (или к нам) и заражают ковидом?
2. Вас в гугле забанили? Это "общеизвестная информация". Про эпидемию ВИЧ в Конго тоже нужны пруфы?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:31

  Hotab написав:если завтра в Москве чеченцы взорвут пару десятков многоэтажек, или какой-нибудь селевой поток смоет полКиева


  Hotab написав:У Хотаба жар
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:43

andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:49

  Вкладчик1234 написав:Hotab, а в Херсоне или Киеве такие методы лечения применяются или пока "не изобрели"?
https://mosgorzdrav.ru/plazma

Зображення

как раз на днях спрашивал, куда сдать?
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:50

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:если завтра в Москве чеченцы взорвут пару десятков многоэтажек, или какой-нибудь селевой поток смоет полКиева


  Hotab написав:У Хотаба жар

кто его к авиацинной технике подпустил с такими эмоциями? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:51

  fler написав:Нас предупредили еще в начале августа, на ушко дали срок до 1 января. Официально пока нет никаких приказов, но думаю, что появятся с 18 октября. Часть людей уже "порешали" вопрос - в Киеве и в Харькове. Мне еще предстоит.

вас этого кого? моих медичек изнасиловали еще до 20 сентября. Или вы с другой когорты?
Ромасик
 
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