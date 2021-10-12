Вкладчик1234 написав:....... 1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г 2. "Ответы дисидентскому движу о "записывают суицидников в Ковид, от дтп в Ковид, нариков в Ковид"." 2.1. "весь прирост смертности - из-за заражений COVID-19" 2.2. " Смертность от рака значимо не изменилась, от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ." Это при том, что в РФ - эпидемия ВИЧ уровня Конго и прочих Нигерий. Но смертность от ВИЧ "снизилась" - а "весь прирост от ковид"
1. Первый аргумент "убийственный". Вы уже не впервые ссылаетесь на "прогноз ООН". Да, прогноз был. И что? Эмиссары ООН приезжают в РФ (или к нам) и часть населения стерилизуют (чтобы не плодились), а часть разными методами убивают, чтобы ускорить процесс? 2. "в РФ - эпидемия ВИЧ уровня Конго и прочих Нигерий" - а можно какие-то цифры и доказательства, а не "художественный свист"? В последнее время на этой ветке кроме "свиста" (чтобы не сказать грубее) от Вас ничего не слышно.
Вкладчик1234 написав:Ничего особенного, просто сбываются прогнозы ООН по количеству населения на 2050-2100г
Под этот же прогноз запишем, если завтра в Москве чеченцы взорвут пару десятков многоэтажек, или какой-нибудь селевой поток смоет полКиева , то вы скажете "ничего страшного, падение населения прогнозировали"?? К чему этот вечный бред о том, что все прогнозировали??
ЛАД написав:2. "в РФ - эпидемия ВИЧ уровня Конго и прочих Нигерий" - а можно какие-то цифры и доказательства, а не "художественный свист"?
У них длительный тренд падения смертности от СПИДа и ТБ. У Вкладчика жар.
ЛАД написав:1. Первый аргумент "убийственный". Вы уже не впервые ссылаетесь на "прогноз ООН". Да, прогноз был. И что? Эмиссары ООН приезжают в РФ (или к нам) и часть населения стерилизуют (чтобы не плодились), а часть разными методами убивают, чтобы ускорить процесс? 2. "в РФ - эпидемия ВИЧ уровня Конго и прочих Нигерий" - а можно какие-то цифры и доказательства, а не "художественный свист"? В последнее время на этой ветке кроме "свиста" (чтобы не сказать грубее) от Вас ничего не слышно.
1. Прогноз был дан - и он сбывается. Эмиссары ООН приезжают в РФ (или к нам) и заражают ковидом? 2. Вас в гугле забанили? Это "общеизвестная информация". Про эпидемию ВИЧ в Конго тоже нужны пруфы?
fler написав:Нас предупредили еще в начале августа, на ушко дали срок до 1 января. Официально пока нет никаких приказов, но думаю, что появятся с 18 октября. Часть людей уже "порешали" вопрос - в Киеве и в Харькове. Мне еще предстоит.
вас этого кого? моих медичек изнасиловали еще до 20 сентября. Или вы с другой когорты?