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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3924392539263927

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:17

Reader, зачем?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:29

хроніки коронаці - готуйте ковідаусвайси

  Ромасик написав:
  Xenon написав:Давно пора.
Вильнолюдо-антиваксы должны или сидеть дома или делай пцр за свой счет каждые 3 дня,
Иначе этот бедлам будет не один год

Зображення



https://news.finance.ua/ua/news/-/502059/yaki-dokumenty-neobhidni-dlya-poyizdok-mizh-regionamy-z-21-zhovtnya-infografika
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:33

  change_pm написав:
  velvet написав:Нові правила перевезень: з 21 жовтня пасажири АТ «Укрзалізниця» повинні мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_t ... ic/564888/

"Стюарди та провідники насправді не мають повноважень висаджувати когось з потягу. Потрібно, щоб провідники поліції долучалися до перевірок і це контролювали. Важливо, щоб контролювали не лише залізницю, але й неофіційних перевізників", - сказав Перцовський.

як то кажуть, УЗ - привіт! :mrgreen:

Блаблакар і інші будуть рубити капусту :mrgreen:

зі. я не здивуюсь побиттям стюардів (((

думав, що нас шиза омине, але ні ... або колись непонятно чим і задля чого, або, як тут пишуть "будеш сидіти" ... демократія
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:39

  Reader написав:
  fler написав:Нас предупредили еще в начале августа, на ушко дали срок до 1 января. Официально пока нет никаких приказов, но думаю, что появятся с 18 октября. Часть людей уже "порешали" вопрос - в Киеве и в Харькове. Мне еще предстоит.


В суд пойдете?


Если заявление Профсоюза (см. ниже) не поможет, то смысла не вижу:
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проєкт Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» і не підтримує його прийняття!
Проєкт документу суперечить національним та міжнародним нормативно-правовим актам, згідно з якими вакцинація є добровільною, а застосування до працівника заходів примусу та/або дисциплінарного стягнення за відмову вакцинуватися від хвороби COVID-19, викликаної вірусом SARS-CoV-2 є неправомірним.
Зокрема, частиною шостою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» також передбачено, що повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. ... и т.д. там еще пункты есть
https://pon.org.ua/novyny/9001-vakcynac ... anyna.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:50

fler, профсоюз - это аморфная организация в Украине, на них не надейтесь. Принудительное чипирование запрещено и без профсоюзов.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:54

https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1221007980

Предлагают мелатонин для уменьшения тромбоза при тяжелом ковиде

In comparison to the control group, thrombosis and sepsis developed significantly less frequently (P < 0.05) in the melatonin group during the second week of infection, while mortality was significantly higher in the control group (P < 0.05).


Melatonin Inhibits COVID-19-induced Cytokine Storm by Reversing Aerobic Glycolysis in Immune Cells: A Mechanistic Analysis
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:19

  Hotab написав:У нас никто глубоким анализом не занимается (ну или я не встречал) , а у мышебратьев есть кому.
Ответы дисидентскому движу о "записывают суицидников в Ковид, от дтп в Ковид, нариков в Ковид".
Демограф Алексей Ракша:

Эпохальное событие: за 12 месяцев с октября 2020 по сентябрь 2021 естественная убыль населения в России, скорее всего, оказалась самой большой в мирной истории: около 997 тысяч человек.
Помесячных данных по Крыму до 2015 года у меня нет.
Без Крыма, но с Чечнёй минус 977 тысяч
Данных по Чечне до 2003 года нет.
Без Крыма и без Чечни сейчас минус 998 тысяч - рекорд (с июля 1999 по июнь 2000 -983 тысячи)
И это при том, что рождаемость за последний год чуть подросла, что демонстрирует белая линия на последнем графике (число родившихся чуть снизилось, это пурпурная и жёлтая линии на сером фоне)
То есть почти всё ухудшение связано с ростом смертности, что также выражается в драматическом падении ожидаемой продолжительности жизни (примерно на 4 года).
В свою очередь, почти весь прирост смертности - из-за заражений COVID-19, а не "от паники" или "отказах в плановом медобслуживании". Какая-то небольшая часть от отказов в экстренной помощи из-за переполненности больниц ковидниками и перегруженности скорых на вызовах опять же ковидников, максимум около 10-20 тысяч из-за роста смертности от алкоголя и наркотиков. Смертность от рака значимо не изменилась, от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ.

1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г
2. "Ответы дисидентскому движу о "записывают суицидников в Ковид, от дтп в Ковид, нариков в Ковид"."
2.1. "весь прирост смертности - из-за заражений COVID-19"
2.2. " Смертность от рака значимо не изменилась, от несчастных случаев, травм и отравлений снизилась. Снизилась от ВИЧ и ТБ."
Это при том, что в РФ - эпидемия ВИЧ уровня Конго и прочих Нигерий. Но смертность от ВИЧ "снизилась" - а "весь прирост от ковид" :)

Кстати, а этот "Демограф Алексей Ракша" - это какого "уровня" эксперт? Кто его назначил "демографом", он сам?
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:39

В ̶Б̶а̶г̶д̶а̶д̶е̶ Умани все спокойно…

За добу у Черкаській обл. підтверджено 532 випадки COVID-19.
Традиційно найбільше у громадах Черкаського району – 314, Уманського – 80, Золотоніського – 73, Звенигородського – 65.
Від ускладнень коронавірусної інфекції померло за останню добу 9 осіб.
https://ildana.tv/post/ponad-500-novih- ... rkashchini
Такое впечатление, шо все 2000 хасидов заразились от одного – Цадика Нахмана… А уманьцев спасли масочки и дистанция 8) или 1%-ная вакцинация? :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:53

  fler написав:За добу у Черкаській обл. підтверджено 532 випадки COVID-19.
Традиційно найбільше у громадах Черкаського району – 314, Уманського – 80, Золотоніського – 73, Звенигородського – 65.
Від ускладнень коронавірусної інфекції померло за останню добу 9 осіб.
https://ildana.tv/post/ponad-500-novih- ... rkashchini
Такое впечатление, шо все 2000 хасидов заразились от одного – Цадика Нахмана… А уманьцев спасли масочки и дистанция 8) или 1%-ная вакцинация? :twisted:

не, ну к слову, населения в Черк обл не много, то 532 - среднестатистическое
Ромасик
 
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