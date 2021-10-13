RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3925392639273928>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:17

Reader, зачем?
Ромасик
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 30.03.15
Подякував: 660 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:29

хроніки коронаці - готуйте ковідаусвайси

  Ромасик написав:
  Xenon написав:Давно пора.
Вильнолюдо-антиваксы должны или сидеть дома или делай пцр за свой счет каждые 3 дня,
Иначе этот бедлам будет не один год

Зображення



https://news.finance.ua/ua/news/-/502059/yaki-dokumenty-neobhidni-dlya-poyizdok-mizh-regionamy-z-21-zhovtnya-infografika
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2025 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:33

  change_pm написав:
  velvet написав:Нові правила перевезень: з 21 жовтня пасажири АТ «Укрзалізниця» повинні мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_t ... ic/564888/

"Стюарди та провідники насправді не мають повноважень висаджувати когось з потягу. Потрібно, щоб провідники поліції долучалися до перевірок і це контролювали. Важливо, щоб контролювали не лише залізницю, але й неофіційних перевізників", - сказав Перцовський.

як то кажуть, УЗ - привіт! :mrgreen:

Блаблакар і інші будуть рубити капусту :mrgreen:

зі. я не здивуюсь побиттям стюардів (((

думав, що нас шиза омине, але ні ... або колись непонятно чим і задля чого, або, як тут пишуть "будеш сидіти" ... демократія
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2025 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:39

  Reader написав:
  fler написав:Нас предупредили еще в начале августа, на ушко дали срок до 1 января. Официально пока нет никаких приказов, но думаю, что появятся с 18 октября. Часть людей уже "порешали" вопрос - в Киеве и в Харькове. Мне еще предстоит.


В суд пойдете?


Если заявление Профсоюза (см. ниже) не поможет, то смысла не вижу:
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проєкт Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» і не підтримує його прийняття!
Проєкт документу суперечить національним та міжнародним нормативно-правовим актам, згідно з якими вакцинація є добровільною, а застосування до працівника заходів примусу та/або дисциплінарного стягнення за відмову вакцинуватися від хвороби COVID-19, викликаної вірусом SARS-CoV-2 є неправомірним.
Зокрема, частиною шостою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» також передбачено, що повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. ... и т.д. там еще пункты есть
https://pon.org.ua/novyny/9001-vakcynac ... anyna.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2165
З нами з: 07.08.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:50

fler, профсоюз - это аморфная организация в Украине, на них не надейтесь. Принудительное чипирование запрещено и без профсоюзов.
Ромасик
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 30.03.15
Подякував: 660 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:54

https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1221007980

Предлагают мелатонин для уменьшения тромбоза при тяжелом ковиде

In comparison to the control group, thrombosis and sepsis developed significantly less frequently (P < 0.05) in the melatonin group during the second week of infection, while mortality was significantly higher in the control group (P < 0.05).


Melatonin Inhibits COVID-19-induced Cytokine Storm by Reversing Aerobic Glycolysis in Immune Cells: A Mechanistic Analysis
IgA
 
Повідомлень: 861
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:39

В ̶Б̶а̶г̶д̶а̶д̶е̶ Умани все спокойно…

За добу у Черкаській обл. підтверджено 532 випадки COVID-19.
Традиційно найбільше у громадах Черкаського району – 314, Уманського – 80, Золотоніського – 73, Звенигородського – 65.
Від ускладнень коронавірусної інфекції померло за останню добу 9 осіб.
https://ildana.tv/post/ponad-500-novih- ... rkashchini
Такое впечатление, шо все 2000 хасидов заразились от одного – Цадика Нахмана… А уманьцев спасли масочки и дистанция 8) или 1%-ная вакцинация? :twisted:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2165
З нами з: 07.08.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:53

  fler написав:За добу у Черкаській обл. підтверджено 532 випадки COVID-19.
Традиційно найбільше у громадах Черкаського району – 314, Уманського – 80, Золотоніського – 73, Звенигородського – 65.
Від ускладнень коронавірусної інфекції померло за останню добу 9 осіб.
https://ildana.tv/post/ponad-500-novih- ... rkashchini
Такое впечатление, шо все 2000 хасидов заразились от одного – Цадика Нахмана… А уманьцев спасли масочки и дистанция 8) или 1%-ная вакцинация? :twisted:

не, ну к слову, населения в Черк обл не много, то 532 - среднестатистическое
Ромасик
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 30.03.15
Подякував: 660 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:27

  fler написав:За добу у Черкаській обл. підтверджено 532 випадки COVID-19.
Традиційно найбільше у громадах Черкаського району – 314, Уманського – 80, Золотоніського – 73, Звенигородського – 65.
Від ускладнень коронавірусної інфекції померло за останню добу 9 осіб.
https://ildana.tv/post/ponad-500-novih- ... rkashchini
Такое впечатление, шо все 2000 хасидов заразились от одного – Цадика Нахмана… А уманьцев спасли масочки и дистанция 8) или 1%-ная вакцинация? :twisted:

А Вы Израиль ругали. Они походу хасидов раньше нас на транспорт без вакцинации не пускали )))))
А что там в Харькове? Пьют? ))))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3138
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:30

Антиваксеры, может вам просто этого девайса не хватало? Покупайте и вперед, раз по-другому никак :mrgreen:

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11317
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2605 раз.
Подякували: 5677 раз.
 
Профіль
16
8
3
  #<1 ... 3925392639273928>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7782 10118264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 10:04
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99298)
13.10.2021 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.