"Стюарди та провідники насправді не мають повноважень висаджувати когось з потягу. Потрібно, щоб провідники поліції долучалися до перевірок і це контролювали. Важливо, щоб контролювали не лише залізницю, але й неофіційних перевізників", - сказав Перцовський.
як то кажуть, УЗ - привіт!
Блаблакар і інші будуть рубити капусту
зі. я не здивуюсь побиттям стюардів (((
думав, що нас шиза омине, але ні ... або колись непонятно чим і задля чого, або, як тут пишуть "будеш сидіти" ... демократія
fler написав:Нас предупредили еще в начале августа, на ушко дали срок до 1 января. Официально пока нет никаких приказов, но думаю, что появятся с 18 октября. Часть людей уже "порешали" вопрос - в Киеве и в Харькове. Мне еще предстоит.
В суд пойдете?
Если заявление Профсоюза (см. ниже) не поможет, то смысла не вижу: ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проєкт Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» і не підтримує його прийняття! Проєкт документу суперечить національним та міжнародним нормативно-правовим актам, згідно з якими вакцинація є добровільною, а застосування до працівника заходів примусу та/або дисциплінарного стягнення за відмову вакцинуватися від хвороби COVID-19, викликаної вірусом SARS-CoV-2 є неправомірним. Зокрема, частиною шостою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» також передбачено, що повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. ... и т.д. там еще пункты есть https://pon.org.ua/novyny/9001-vakcynac ... anyna.html
Предлагают мелатонин для уменьшения тромбоза при тяжелом ковиде
In comparison to the control group, thrombosis and sepsis developed significantly less frequently (P < 0.05) in the melatonin group during the second week of infection, while mortality was significantly higher in the control group (P < 0.05).
Melatonin Inhibits COVID-19-induced Cytokine Storm by Reversing Aerobic Glycolysis in Immune Cells: A Mechanistic Analysis
За добу у Черкаській обл. підтверджено 532 випадки COVID-19. Традиційно найбільше у громадах Черкаського району – 314, Уманського – 80, Золотоніського – 73, Звенигородського – 65. Від ускладнень коронавірусної інфекції померло за останню добу 9 осіб. https://ildana.tv/post/ponad-500-novih- ... rkashchini Такое впечатление, шо все 2000 хасидов заразились от одного – Цадика Нахмана… А уманьцев спасли масочки и дистанция или 1%-ная вакцинация?
fler написав:За добу у Черкаській обл. підтверджено 532 випадки COVID-19. Традиційно найбільше у громадах Черкаського району – 314, Уманського – 80, Золотоніського – 73, Звенигородського – 65. Від ускладнень коронавірусної інфекції померло за останню добу 9 осіб. https://ildana.tv/post/ponad-500-novih- ... rkashchini Такое впечатление, шо все 2000 хасидов заразились от одного – Цадика Нахмана… А уманьцев спасли масочки и дистанция или 1%-ная вакцинация?
не, ну к слову, населения в Черк обл не много, то 532 - среднестатистическое
fler написав:За добу у Черкаській обл. підтверджено 532 випадки COVID-19. Традиційно найбільше у громадах Черкаського району – 314, Уманського – 80, Золотоніського – 73, Звенигородського – 65. Від ускладнень коронавірусної інфекції померло за останню добу 9 осіб. https://ildana.tv/post/ponad-500-novih- ... rkashchini Такое впечатление, шо все 2000 хасидов заразились от одного – Цадика Нахмана… А уманьцев спасли масочки и дистанция или 1%-ная вакцинация?
А Вы Израиль ругали. Они походу хасидов раньше нас на транспорт без вакцинации не пускали ))))) А что там в Харькове? Пьют? ))))))