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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3925392639273928 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: Сер 13 жов, 2021 20:54 Вкладчик1234 написав: 1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите? Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите? stm

Повідомлень: 3138 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 20:58 stm написав: А что там в Харькове? Пьют? )))))) А что там в Харькове? Пьют? ))))))



Они говорят: "Мы жизнь живем!". Я так понимаю, что приобретают естесственный иммунитет Харьков мне очень нравится, и люди, которых я знаю оттуда, тоже все грамотные в своем бизнесе, культурные, гостеприимные. К слову, самые шикарные подарки в моей жизни я получила именно от ухажеров из Харькова. Они говорят: "Мы жизнь живем!". Я так понимаю, что приобретают естесственный иммунитетХарьков мне очень нравится, и люди, которых я знаю оттуда, тоже все грамотные в своем бизнесе, культурные, гостеприимные. К слову, самые шикарные подарки в моей жизни я получила именно от ухажеров из Харькова. fler

Повідомлень: 2165 З нами з: 07.08.09 Подякував: 650 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 21:14 stm написав: Вкладчик1234 написав: 1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите? Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?

10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)



https://news.un.org/en/story/2019/06/1040621



Там же есть ссылки на подробные материалы.



На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФ

https://www.dw.com/ru/ оон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028



И по Украине:

https://russian.rt.com/ussr/article/896152-ukraina-migraciya-defolt







А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.

Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны? 10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)Там же есть ссылки на подробные материалы.На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФоон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028И по Украине:А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15404 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8501 раз. Подякували: 4111 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 21:18 Вкладчик1234 написав: stm написав: Вкладчик1234 написав: 1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите? Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?

10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)



https://news.un.org/en/story/2019/06/1040621



Там же есть ссылки на подробные материалы.



На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФ

https://www.dw.com/ru/ оон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028



И по Украине:

https://russian.rt.com/ussr/article/896152-ukraina-migraciya-defolt







А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.

Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны? 10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)Там же есть ссылки на подробные материалы.На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФоон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028И по Украине:А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны?

Да с сайта ООН тоже? Дас сайта ООН тоже? stm

Повідомлень: 3138 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3925392639273928 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 13 жов, 2021 10:04