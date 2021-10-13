Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 20:54
Вкладчик1234 написав:
1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г
Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?
stm
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:14
stm написав: Вкладчик1234 написав:
1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г
Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?
10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)
https://news.un.org/en/story/2019/06/1040621
Там же есть ссылки на подробные материалы.
На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФ
https://www.dw.com/ru/
оон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028
И по Украине:
https://russian.rt.com/ussr/article/896152-ukraina-migraciya-defolt
А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.
Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны?
Вкладчик1234
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:18
Вкладчик1234 написав: stm написав: Вкладчик1234 написав:
1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г
Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?
10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)
https://news.un.org/en/story/2019/06/1040621
Там же есть ссылки на подробные материалы.
На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФ
https://www.dw.com/ru/
оон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028
И по Украине:
https://russian.rt.com/ussr/article/896152-ukraina-migraciya-defolt
А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.
Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны?
Да
с сайта ООН тоже?
stm
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