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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3925392639273928

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:54

  Вкладчик1234 написав:1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:58

  stm написав:А что там в Харькове? Пьют? ))))))


Они говорят: "Мы жизнь живем!". Я так понимаю, что приобретают естесственный иммунитет 8) Харьков мне очень нравится, и люди, которых я знаю оттуда, тоже все грамотные в своем бизнесе, культурные, гостеприимные. К слову, самые шикарные подарки в моей жизни я получила именно от ухажеров из Харькова. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:14

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?

10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)

https://news.un.org/en/story/2019/06/1040621

Там же есть ссылки на подробные материалы.

На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФ
https://www.dw.com/ru/оон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028

И по Украине:
https://russian.rt.com/ussr/article/896152-ukraina-migraciya-defolt



А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.
Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:18

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?

10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)

https://news.un.org/en/story/2019/06/1040621

Там же есть ссылки на подробные материалы.

На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФ
https://www.dw.com/ru/оон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028

И по Украине:
https://russian.rt.com/ussr/article/896152-ukraina-migraciya-defolt



А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.
Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны?

Да :) с сайта ООН тоже?
stm
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