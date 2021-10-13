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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3926392739283929>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:54

  Вкладчик1234 написав:1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:58

  stm написав:А что там в Харькове? Пьют? ))))))


Они говорят: "Мы жизнь живем!". Я так понимаю, что приобретают естесственный иммунитет 8) Харьков мне очень нравится, и люди, которых я знаю оттуда, тоже все грамотные в своем бизнесе, культурные, гостеприимные. К слову, самые шикарные подарки в моей жизни я получила именно от ухажеров из Харькова. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:14

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?

10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)

https://news.un.org/en/story/2019/06/1040621

Там же есть ссылки на подробные материалы.

На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФ
https://www.dw.com/ru/оон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028

И по Украине:
https://russian.rt.com/ussr/article/896152-ukraina-migraciya-defolt



А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.
Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:18

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?

10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)

https://news.un.org/en/story/2019/06/1040621

Там же есть ссылки на подробные материалы.

На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФ
https://www.dw.com/ru/оон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028

И по Украине:
https://russian.rt.com/ussr/article/896152-ukraina-migraciya-defolt



А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.
Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны?

Да :) с сайта ООН тоже?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:39

  fler написав:
  stm написав:А что там в Харькове? Пьют? ))))))


Они говорят: "Мы жизнь живем!". Я так понимаю, что приобретают естесственный иммунитет 8) Харьков мне очень нравится, и люди, которых я знаю оттуда, тоже все грамотные в своем бизнесе, культурные, гостеприимные. К слову, самые шикарные подарки в моей жизни я получила именно от ухажеров из Харькова. :wink:

Естественно естественный иммунитет лучше. Правда смертность 45 - максимум за всё время, а это говорит о том, что не всем уже получится получить/подарить шикарные подарки... Наблюдаем дальше. Я с горечью, понимая что фестиваль сыра и вина важен для выборов, Вы с приятными воспоминаниями об ухажерах или подарках(ну может вещи вам ближе).
Львов и Харьков отправляют на каникулы школы с 18. Это я приветствую, а Вы покритикуйте это ж куда детей девать.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:50

Вообщем, признаюсь честно, вчера так получилось, что я из неваксов перешел в ваксы. Укололи меня в левое плечишко Пфайзером и дали бумажку, на которой написано прийти 2 ноября для повторной дозы. Предложили или Пфайзер или АстраЗенеку. Выбрал немца. Уважаю и люблю все немецкое. Правда место укола побаливает так ненавязчиво.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fin написав:что я из неваксов перешел в ваксы

Правильно. С Либо не забалуешь)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:05

  stm написав:Львов и Харьков отправляют на каникулы школы с 18. Это я приветствую, а Вы покритикуйте это ж куда детей девать.

Куда детей девать - не самое страшное. Страшнее, что дистанционка в том виде, как сейчас, не дает детям знания от слова совсем.

stm, а как же Италия? За нее уже не переживаете? А надо бы.. :roll:
В Італії з 15 жовтня діятиме правило обов’язкової вакцинації для всіх: близько 30% водіїв та 10% всіх працівників не вакциновані, а багато іноземців мають недійсні щеплення в Італії. :?
Проблема в ці дні полягає в тому, щоб зрозуміти, які наслідки матиме неможливість багатьох працювати без зеленої сертифікації може мати для життя країни: які галузі можуть зазнати найбільшого впливу? Перші докази стосуються транспорту (порти в тому числі), логістики, а також сільського господарства. З ризиком, якого багато хто побоюється: це означає, що італійській супермаркети та інші магазини можуть зіткнутися з труднощами у постачанні продуктів.
https://uagolos.com/v-italii-z-15-zhovt ... tsynovani/
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:20

  Hotab написав:
  fin написав:что я из неваксов перешел в ваксы

Правильно. С Либо не забалуешь)).
Тут другая причина. Перекрывают кислород. С 21 октября по транспорту между областями. А я частенько пользуюсь по работе, так сказать. Конечно можно и блаблакаром, но мне не нравится. Поэтому домашние мне пинка под зад и на принудительную вакцинацию. Теперь и я меченый!
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:24

  fler написав:
  stm написав:Львов и Харьков отправляют на каникулы школы с 18. Это я приветствую, а Вы покритикуйте это ж куда детей девать.

Куда детей девать - не самое страшное. Страшнее, что дистанционка в том виде, как сейчас, не дает детям знания от слова совсем.

stm, а как же Италия? За нее уже не переживаете? А надо бы.. :roll:
В Італії з 15 жовтня діятиме правило обов’язкової вакцинації для всіх: близько 30% водіїв та 10% всіх працівників не вакциновані, а багато іноземців мають недійсні щеплення в Італії. :?
Проблема в ці дні полягає в тому, щоб зрозуміти, які наслідки матиме неможливість багатьох працювати без зеленої сертифікації може мати для життя країни: які галузі можуть зазнати найбільшого впливу? Перші докази стосуються транспорту (порти в тому числі), логістики, а також сільського господарства. З ризиком, якого багато хто побоюється: це означає, що італійській супермаркети та інші магазини можуть зіткнутися з труднощами у постачанні продуктів.
https://uagolos.com/v-italii-z-15-zhovt ... tsynovani/

Нет, абсолютно не переживаю за Италию. Более того дальнобоев с вакциной правильной без проблем доставят Украина и Румыния. По продовольствию очень поддерживаю владельца Conad (кстати, очень годный пример нашему гудку с АТБ.) он открыто сказал что невакцинированных уволит или подтверждать им ПЦРами за 16€ каждые 48 часов. Вакцинация бесплатно. Ему апеллировала уборщица мать-одиночка(опять же лучших из лучших выбрали, женщина с ребенком как же обижать, и без образования, поэтому такая тяжёлая жизнь), что она против нарушения её конституционных прав и свобод, всё как научили в группах телеграмма "смелее-смелее". Вопрос: как мне принять её доводы что она хочет заражать стариков, но не хочет что бы её ребенка обучал в школе учитель с открытой формой туберкулёза? Почему общепит не должен бросать слюни и волосы в еду? Почему люди с грибком не должны посещать бассейн? Они не хотят эти справки и потом лечить ногти - это нарушение прав и свобод! И потом ребенок со вшами - это же может его друзья и домашние животные?! Почему надо их убивать, а ребенок имеет полное право ходить в школу!!!
Востаннє редагувалось stm в Сер 13 жов, 2021 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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