Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 20:54
Додано: Сер 13 жов, 2021 20:58
Они говорят: "Мы жизнь живем!". Я так понимаю, что приобретают естесственный иммунитет Харьков мне очень нравится, и люди, которых я знаю оттуда, тоже все грамотные в своем бизнесе, культурные, гостеприимные. К слову, самые шикарные подарки в моей жизни я получила именно от ухажеров из Харькова.
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:14
10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)
Там же есть ссылки на подробные материалы.
На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФ
И по Украине:
А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.
Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны?
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:18
Да с сайта ООН тоже?
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:39
Естественно естественный иммунитет лучше. Правда смертность 45 - максимум за всё время, а это говорит о том, что не всем уже получится получить/подарить шикарные подарки... Наблюдаем дальше. Я с горечью, понимая что фестиваль сыра и вина важен для выборов, Вы с приятными воспоминаниями об ухажерах или подарках(ну может вещи вам ближе).
Львов и Харьков отправляют на каникулы школы с 18. Это я приветствую, а Вы покритикуйте это ж куда детей девать.
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:50
Вообщем, признаюсь честно, вчера так получилось, что я из неваксов перешел в ваксы. Укололи меня в левое плечишко Пфайзером и дали бумажку, на которой написано прийти 2 ноября для повторной дозы. Предложили или Пфайзер или АстраЗенеку. Выбрал немца. Уважаю и люблю все немецкое. Правда место укола побаливает так ненавязчиво.
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:05
Куда детей девать - не самое страшное. Страшнее, что дистанционка в том виде, как сейчас, не дает детям знания от слова совсем.
stm, а как же Италия? За нее уже не переживаете? А надо бы..
В Італії з 15 жовтня діятиме правило обов’язкової вакцинації для всіх: близько 30% водіїв та 10% всіх працівників не вакциновані, а багато іноземців мають недійсні щеплення в Італії.
Проблема в ці дні полягає в тому, щоб зрозуміти, які наслідки матиме неможливість багатьох працювати без зеленої сертифікації може мати для життя країни: які галузі можуть зазнати найбільшого впливу? Перші докази стосуються транспорту (порти в тому числі), логістики, а також сільського господарства. З ризиком, якого багато хто побоюється: це означає, що італійській супермаркети та інші магазини можуть зіткнутися з труднощами у постачанні продуктів.
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:20
Тут другая причина. Перекрывают кислород. С 21 октября по транспорту между областями. А я частенько пользуюсь по работе, так сказать. Конечно можно и блаблакаром, но мне не нравится. Поэтому домашние мне пинка под зад и на принудительную вакцинацию. Теперь и я меченый!
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:24
Нет, абсолютно не переживаю за Италию. Более того дальнобоев с вакциной правильной без проблем доставят Украина и Румыния. По продовольствию очень поддерживаю владельца Conad (кстати, очень годный пример нашему гудку с АТБ.) он открыто сказал что невакцинированных уволит или подтверждать им ПЦРами за 16€ каждые 48 часов. Вакцинация бесплатно. Ему апеллировала уборщица мать-одиночка(опять же лучших из лучших выбрали, женщина с ребенком как же обижать, и без образования, поэтому такая тяжёлая жизнь), что она против нарушения её конституционных прав и свобод, всё как научили в группах телеграмма "смелее-смелее". Вопрос: как мне принять её доводы что она хочет заражать стариков, но не хочет что бы её ребенка обучал в школе учитель с открытой формой туберкулёза? Почему общепит не должен бросать слюни и волосы в еду? Почему люди с грибком не должны посещать бассейн? Они не хотят эти справки и потом лечить ногти - это нарушение прав и свобод! И потом ребенок со вшами - это же может его друзья и домашние животные?! Почему надо их убивать, а ребенок имеет полное право ходить в школу!!!
Востаннє редагувалось stm в Сер 13 жов, 2021 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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