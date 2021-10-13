Додано: Сер 13 жов, 2021 22:24

fler написав: stm написав: Львов и Харьков отправляют на каникулы школы с 18. Это я приветствую, а Вы покритикуйте это ж куда детей девать. Львов и Харьков отправляют на каникулы школы с 18. Это я приветствую, а Вы покритикуйте это ж куда детей девать.

Куда детей девать - не самое страшное. Страшнее, что дистанционка в том виде, как сейчас, не дает детям знания от слова совсем.



stm, а как же Италия? За нее уже не переживаете? А надо бы..

В Італії з 15 жовтня діятиме правило обов’язкової вакцинації для всіх: близько 30% водіїв та 10% всіх працівників не вакциновані, а багато іноземців мають недійсні щеплення в Італії.

Проблема в ці дні полягає в тому, щоб зрозуміти, які наслідки матиме неможливість багатьох працювати без зеленої сертифікації може мати для життя країни: які галузі можуть зазнати найбільшого впливу? Перші докази стосуються транспорту (порти в тому числі), логістики, а також сільського господарства. З ризиком, якого багато хто побоюється: це означає, що італійській супермаркети та інші магазини можуть зіткнутися з труднощами у постачанні продуктів.

https://uagolos.com/v-italii-z-15-zhovt ... tsynovani/ Куда детей девать - не самое страшное. Страшнее, что дистанционка в том виде, как сейчас, не дает детям знания от слова совсем.stm, а как же Италия? За нее уже не переживаете? А надо бы..В Італії з 15 жовтня діятиме правило обов’язкової вакцинації для всіх: близько 30% водіїв та 10% всіх працівників не вакциновані, а багато іноземців мають недійсні щеплення в Італії.Проблема в ці дні полягає в тому, щоб зрозуміти, які наслідки матиме неможливість багатьох працювати без зеленої сертифікації може мати для життя країни: які галузі можуть зазнати найбільшого впливу? Перші докази стосуються транспорту (порти в тому числі), логістики, а також сільського господарства. З ризиком, якого багато хто побоюється: це означає, що італійській супермаркети та інші магазини можуть зіткнутися з труднощами у постачанні продуктів.

Нет, абсолютно не переживаю за Италию. Более того дальнобоев с вакциной правильной без проблем доставят Украина и Румыния. По продовольствию очень поддерживаю владельца Conad (кстати, очень годный пример нашему гудку с АТБ.) он открыто сказал что невакцинированных уволит или подтверждать им ПЦРами за 16€ каждые 48 часов. Вакцинация бесплатно. Ему апеллировала уборщица мать-одиночка(опять же лучших из лучших выбрали, женщина с ребенком как же обижать, и без образования, поэтому такая тяжёлая жизнь), что она против нарушения её конституционных прав и свобод, всё как научили в группах телеграмма "смелее-смелее". Вопрос: как мне принять её доводы что она хочет заражать стариков, но не хочет что бы её ребенка обучал в школе учитель с открытой формой туберкулёза? Почему общепит не должен бросать слюни и волосы в еду? Почему люди с грибком не должны посещать бассейн? Они не хотят эти справки и потом лечить ногти - это нарушение прав и свобод! И потом ребенок со вшами - это же может его друзья и домашние животные?! Почему надо их убивать, а ребенок имеет полное право ходить в школу!!!