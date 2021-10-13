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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:33

  fler написав:
  stm написав:Львов и Харьков отправляют на каникулы школы с 18. Это я приветствую, а Вы покритикуйте это ж куда детей девать.

Куда детей девать - не самое страшное. Страшнее, что дистанционка в том виде, как сейчас, не дает детям знания от слова совсем.

stm, а как же Италия? За нее уже не переживаете? А надо бы.. :roll:
В Італії з 15 жовтня діятиме правило обов’язкової вакцинації для всіх: близько 30% водіїв та 10% всіх працівників не вакциновані, а багато іноземців мають недійсні щеплення в Італії. :?
Проблема в ці дні полягає в тому, щоб зрозуміти, які наслідки матиме неможливість багатьох працювати без зеленої сертифікації може мати для життя країни: які галузі можуть зазнати найбільшого впливу? Перші докази стосуються транспорту (порти в тому числі), логістики, а також сільського господарства. З ризиком, якого багато хто побоюється: це означає, що італійській супермаркети та інші магазини можуть зіткнутися з труднощами у постачанні продуктів.
https://uagolos.com/v-italii-z-15-zhovt ... tsynovani/

Не так страшна "пандемия", как "борьба" с ней
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:48

  Вкладчик1234 написав:Не так страшна "пандемия", как "борьба" с ней

А если не бороться ничего страшного не происходит?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:50

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:Не так страшна "пандемия", как "борьба" с ней

А если не бороться ничего страшного не происходит?

Бороться надо. Но с вирусом, а не с людьми
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:55

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:Не так страшна "пандемия", как "борьба" с ней

А если не бороться ничего страшного не происходит?

Бороться надо. Но с вирусом, а не с людьми

вірус люди розносять, він сам не ходить,
це як з сказом, простіші відстрілювати бродячих котів,собак,лисиць
flyman
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ЛОБ

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