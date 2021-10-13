Додано: Чет 14 жов, 2021 00:39

Вкладчик1234 написав: stm написав: Вкладчик1234 написав: 1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

1. Ничего необычного - просто сбываются прогнозы ООН по численности населения (10-летней давности) до 2050-2100г

Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите? Так давайте предметно говорить. Ссылку на прогноз 10 летней давности дадите?

10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)



https://news.un.org/en/story/2019/06/1040621



Там же есть ссылки на подробные материалы.



На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФ

https://www.dw.com/ru/ оон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028



И по Украине:

https://russian.rt.com/ussr/article/896152-ukraina-migraciya-defolt







А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.

Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны? 10-летне давности сходу не нашёл, вот прогноз от 2019года, с теми же цифрами (может они одно и тоже постят, только год выпуска переписывают?)Там же есть ссылки на подробные материалы.На основе тех данных инфо по любимой здесь многими РФоон-к-2050-году-население-рф-может-сократиться-до-125-млн-человек/a-49243028И по Украине:А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить.Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны?

Вот просто интересно, от меня и других "перестрашених ваксов" требуют точные доказательства, цифры, факты, а тут "можно и нагуглить".Конечно, можно, но если Вы сослались на прогноз ООН, то будьте любезны нагуглить сами и дать ссылку.Я, в общем-то, знаю этот прогноз и даже считаю его чересчур оптимистическим. При сохранении текущих тенденций 35 млн может получиться гораздо раньше. Но в Ваших ссылках этого нет. Кроме russian.rt., но этот источник информации так себе.По эпидемии ВИЧ пруфы нужны не столько по Конго и Нигерии, сколько по России - Вы писали, что у них на том же уровне. Заодно уж расскажите о ситуации с ВИЧ в Украине - не убеждён, что у нас ситуации сильно отличаются. Помню, ещё несколько лет назад писали об эпидемии ВИЧ у нас.