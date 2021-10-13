stm написав:Львов и Харьков отправляют на каникулы школы с 18. Это я приветствую, а Вы покритикуйте это ж куда детей девать.
Куда детей девать - не самое страшное. Страшнее, что дистанционка в том виде, как сейчас, не дает детям знания от слова совсем.
stm, а как же Италия? За нее уже не переживаете? А надо бы.. В Італії з 15 жовтня діятиме правило обов’язкової вакцинації для всіх: близько 30% водіїв та 10% всіх працівників не вакциновані, а багато іноземців мають недійсні щеплення в Італії. Проблема в ці дні полягає в тому, щоб зрозуміти, які наслідки матиме неможливість багатьох працювати без зеленої сертифікації може мати для життя країни: які галузі можуть зазнати найбільшого впливу? Перші докази стосуються транспорту (порти в тому числі), логістики, а також сільського господарства. З ризиком, якого багато хто побоюється: це означає, що італійській супермаркети та інші магазини можуть зіткнутися з труднощами у постачанні продуктів. https://uagolos.com/v-italii-z-15-zhovt ... tsynovani/
Вкладчик1234 написав:Не так страшна "пандемия", как "борьба" с ней
А если не бороться ничего страшного не происходит?
Бороться надо. Но с вирусом, а не с людьми
Как избавится от вшей без согласия родителей? Не пустить ребенка в школу не принимаю, это нарушение прав ребенка и родителям няню нанять денег нет... А лекарство от вшей, считай медицина - это неизученное средство. Химсостав написан конечно на коробочке, но мы ж не знаем что будет с ребенком через 5-10 лет... Ныне спрей даже не воняет, это бигфарма опять придумала что бы захватить человечество. Самое ужасное даже если ребенок обработан от вшей это не гарантирует что в будущем он их не подцепит, соответственно лекарство бессильно!
Вкладчик1234 написав:Не так страшна "пандемия", как "борьба" с ней
А если не бороться ничего страшного не происходит?
Будете боротись з короновірусом локдаунами - врятуєте 5000 в рік , все одно помруть 15000 від короновірусу+ вкрадете в 41 млн якість їх життя... Не будете боротись Помре в рік 20000( тих самих 50 в добу) , а 41 млн як жили так і далі жити будуть , ходити в ресторани , народжувати дітей, подорожувати...
Тому запамятайте на майбутнє Абсолютний виграш не можливий... За все треба буде чимось платити. Питання як до цих платежів відноситись.
Будете боротись з короновірусом локдаунами - врятуєте 5000 в рік , все одно помруть 15000 від короновірусу+ вкрадете в 41 млн якість їх життя... Не будете боротись Помре в рік 20000( тих самих 50 в добу) , а 41 млн як жили так і далі жити будуть , ходити в ресторани , народжувати дітей, подорожувати...
Читаешь и дух захватывает от восхищения! Какое владение фактами, какая глубина мысли! Уже умерло 59.052 человека, За вчера 471, 7-дневная среднесуточная смертность 285, а нам твёрдо обещают, что "помре в рік 20000( тих самих 50 в добу)". Вот только удивляет, почему "50 в добу", а не, к примеру, 25?
А вообще "кагбэ" сайт ООН можно и нагуглить. Пруфы эпидемии ВИЧ в Конго и Нигерии тоже нужны?
Вот просто интересно, от меня и других "перестрашених ваксов" требуют точные доказательства, цифры, факты, а тут "можно и нагуглить". Конечно, можно, но если Вы сослались на прогноз ООН, то будьте любезны нагуглить сами и дать ссылку. Я, в общем-то, знаю этот прогноз и даже считаю его чересчур оптимистическим. При сохранении текущих тенденций 35 млн может получиться гораздо раньше. Но в Ваших ссылках этого нет. Кроме russian.rt., но этот источник информации так себе.
По эпидемии ВИЧ пруфы нужны не столько по Конго и Нигерии, сколько по России - Вы писали, что у них на том же уровне. Заодно уж расскажите о ситуации с ВИЧ в Украине - не убеждён, что у нас ситуации сильно отличаются. Помню, ещё несколько лет назад писали об эпидемии ВИЧ у нас.