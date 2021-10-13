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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3927392839293930

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 03:49

  ЛАД написав:
По эпидемии ВИЧ пруфы нужны не столько по Конго и Нигерии, сколько по России - Вы писали, что у них на том же уровне. Заодно уж расскажите о ситуации с ВИЧ в Украине - не убеждён, что у нас ситуации сильно отличаются. Помню, ещё несколько лет назад писали об эпидемии ВИЧ у нас.

От ВИЧ, гриппа и ОРВИ уже два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 05:37

После уменьшения смертности от ковида посредством всеобщей вакцинации предлагаю на законодательном уровне начать борьбу со смертностью от ДТП. Для этого обязать всех работодателей организовать на рабочих местах для всех сотрудников ежедневные тренировки по укреплению лобной кости головы посредством ежедневного 5-ти минутного легкого постукивания головой о стены. В будущем это спасет миллионы жизней в ДТП и даже в авиакатастрофах.
Также принять меры к недопущению в транспортные средства лиц уклоняющихся от вышеуказанных тренингов, т.к. такие лица несут повышенный риск смертности от ДТП. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 06:00

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andrein
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 06:22

  andrein написав:
  ЛАД написав:
По эпидемии ВИЧ пруфы нужны не столько по Конго и Нигерии, сколько по России - Вы писали, что у них на том же уровне. Заодно уж расскажите о ситуации с ВИЧ в Украине - не убеждён, что у нас ситуации сильно отличаются. Помню, ещё несколько лет назад писали об эпидемии ВИЧ у нас.

От ВИЧ, гриппа и ОРВИ уже два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые. :)

Ляп трусами об асфальт.
Абы не завонялось во рту, приходит и вякает что-то. Не надо лишний раз показывать свою тупость и не владение вопросом, мы и так вас поняли давно. Демографические таблицы распределения смертей по причинам приносили сюда не раз:
количество смертей по группам ВИЧ, ТБ, дтп, суициды и др. почти не изменилось. Появились ковидные (появились не вместо каких-то!!) , выросли пневмонийные смерти и сильно выросли смерти от ССЗ. Всего за последние 12 месяцев более 100 тысяч избыточных смертей.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 06:35

А кто это сделал ???

https://medicaltrend.org/2021/10/10/tai ... H9thqlSLgT
andrein
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