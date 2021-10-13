Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3927392839293930 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: Чет 14 жов, 2021 03:49 ЛАД написав:

По эпидемии ВИЧ пруфы нужны не столько по Конго и Нигерии, сколько по России - Вы писали, что у них на том же уровне. Заодно уж расскажите о ситуации с ВИЧ в Украине - не убеждён, что у нас ситуации сильно отличаются. Помню, ещё несколько лет назад писали об эпидемии ВИЧ у нас. По эпидемии ВИЧ пруфы нужны не столько по Конго и Нигерии, сколько по России - Вы писали, что у них на том же уровне. Заодно уж расскажите о ситуации с ВИЧ в Украине - не убеждён, что у нас ситуации сильно отличаются. Помню, ещё несколько лет назад писали об эпидемии ВИЧ у нас.

От ВИЧ, гриппа и ОРВИ уже два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые. От ВИЧ, гриппа и ОРВИ уже два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые. andrein

Повідомлень: 1409 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 05:37

Также принять меры к недопущению в транспортные средства лиц уклоняющихся от вышеуказанных тренингов, т.к. такие лица несут повышенный риск смертности от ДТП. После уменьшения смертности от ковида посредством всеобщей вакцинации предлагаю на законодательном уровне начать борьбу со смертностью от ДТП. Для этого обязать всех работодателей организовать на рабочих местах для всех сотрудников ежедневные тренировки по укреплению лобной кости головы посредством ежедневного 5-ти минутного легкого постукивания головой о стены. В будущем это спасет миллионы жизней в ДТП и даже в авиакатастрофах.Также принять меры к недопущению в транспортные средства лиц уклоняющихся от вышеуказанных тренингов, т.к. такие лица несут повышенный риск смертности от ДТП. andrein

Повідомлень: 1409 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 06:00 andrein

Повідомлень: 1409 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 06:22 andrein написав: ЛАД написав:

По эпидемии ВИЧ пруфы нужны не столько по Конго и Нигерии, сколько по России - Вы писали, что у них на том же уровне. Заодно уж расскажите о ситуации с ВИЧ в Украине - не убеждён, что у нас ситуации сильно отличаются. Помню, ещё несколько лет назад писали об эпидемии ВИЧ у нас. По эпидемии ВИЧ пруфы нужны не столько по Конго и Нигерии, сколько по России - Вы писали, что у них на том же уровне. Заодно уж расскажите о ситуации с ВИЧ в Украине - не убеждён, что у нас ситуации сильно отличаются. Помню, ещё несколько лет назад писали об эпидемии ВИЧ у нас.

От ВИЧ, гриппа и ОРВИ уже два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые. От ВИЧ, гриппа и ОРВИ уже два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые.

Ляп трусами об асфальт.

Абы не завонялось во рту, приходит и вякает что-то. Не надо лишний раз показывать свою тупость и не владение вопросом, мы и так вас поняли давно. Демографические таблицы распределения смертей по причинам приносили сюда не раз:

количество смертей по группам ВИЧ, ТБ, дтп, суициды и др. почти не изменилось. Появились ковидные (появились не вместо каких-то!!) , выросли пневмонийные смерти и сильно выросли смерти от ССЗ. Всего за последние 12 месяцев более 100 тысяч избыточных смертей. Ляп трусами об асфальт.Абы не завонялось во рту, приходит и вякает что-то. Не надо лишний раз показывать свою тупость и не владение вопросом, мы и так вас поняли давно. Демографические таблицы распределения смертей по причинам приносили сюда не раз:количество смертей по группам ВИЧ, ТБ, дтп, суициды и др. почти не изменилось. Появились ковидные (появились не вместо каких-то!!) , выросли пневмонийные смерти и сильно выросли смерти от ССЗ. Всего за последние 12 месяцев более 100 тысяч избыточных смертей. Hotab

Повідомлень: 5022 З нами з: 15.02.09 Подякував: 250 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 06:35



https://medicaltrend.org/2021/10/10/tai ... H9thqlSLgT А кто это сделал ??? andrein

Повідомлень: 1409 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3927392839293930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7783 10156411

ЛОБ Сер 13 жов, 2021 22:59