От ВИЧ, гриппа и ОРВИ уже два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 03:49
От ВИЧ, гриппа и ОРВИ уже два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые.
Додано: Чет 14 жов, 2021 05:37
После уменьшения смертности от ковида посредством всеобщей вакцинации предлагаю на законодательном уровне начать борьбу со смертностью от ДТП. Для этого обязать всех работодателей организовать на рабочих местах для всех сотрудников ежедневные тренировки по укреплению лобной кости головы посредством ежедневного 5-ти минутного легкого постукивания головой о стены. В будущем это спасет миллионы жизней в ДТП и даже в авиакатастрофах.
Также принять меры к недопущению в транспортные средства лиц уклоняющихся от вышеуказанных тренингов, т.к. такие лица несут повышенный риск смертности от ДТП.
Додано: Чет 14 жов, 2021 06:22
Ляп трусами об асфальт.
Абы не завонялось во рту, приходит и вякает что-то. Не надо лишний раз показывать свою тупость и не владение вопросом, мы и так вас поняли давно. Демографические таблицы распределения смертей по причинам приносили сюда не раз:
количество смертей по группам ВИЧ, ТБ, дтп, суициды и др. почти не изменилось. Появились ковидные (появились не вместо каких-то!!) , выросли пневмонийные смерти и сильно выросли смерти от ССЗ. Всего за последние 12 месяцев более 100 тысяч избыточных смертей.
Додано: Чет 14 жов, 2021 06:35
А кто это сделал ???
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