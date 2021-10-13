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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3927392839293930

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 06:35

А кто это сделал ???

https://medicaltrend.org/2021/10/10/tai ... H9thqlSLgT
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 06:49

  andrein написав:А кто это сделал ???

https://medicaltrend.org/2021/10/10/tai ... H9thqlSLgT


Тот, кто это притащил.

Смертность от COVID-19 на Тайване превышает смертность от COVID-19

(источник: Интернет, только для справки)


Очередной ничем не подтвержденный дерьмовброс.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 06:58

  Hotab написав:
  andrein написав:А кто это сделал ???

https://medicaltrend.org/2021/10/10/tai ... H9thqlSLgT


Тот, кто это притащил.

Смертность от COVID-19 на Тайване превышает смертность от COVID-19

(источник: Интернет, только для справки)


Очередной ничем не подтвержденный дерьмовброс.


Для высокообразованных там на сайте есть кнопка , можно выбрать язык "Russian". :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:можно выбрать язык "Russian".

Какая разница, какой там выбрать язык. Источника информации именно о смертях там нет. Вставлена табличка , неизвестно где взята и кем составлена, но нет даже ссылки на моз Тайваня.
И нигде больше, кроме этой помойки, об этих смертях после вакцинации не говорится.

Впрочем аналогично, как вы вбросили помои парой сообщений выше.

  andrein написав:два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:29

Четверг к четвергу.
Летим в 50, к средней 120 за октябрь.
15125/18881
3541/4633
314/412

Фсе! Обещанные строителем 120смертей*30дней=3600 сумели оформить за первые 14 дней и растем. Шах и мат мамкиным прогнозистов.
Hotab
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