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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 06:35
А кто это сделал ???
Додано: Чет 14 жов, 2021 06:49
Тот, кто это притащил.
Смертность от COVID-19 на Тайване превышает смертность от COVID-19
(источник: Интернет, только для справки)
Очередной ничем не подтвержденный дерьмовброс.
Додано: Чет 14 жов, 2021 06:58
Для высокообразованных там на сайте есть кнопка , можно выбрать язык "Russian".
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Какая разница, какой там выбрать язык. Источника информации именно о смертях там нет. Вставлена табличка , неизвестно где взята и кем составлена, но нет даже ссылки на моз Тайваня.
И нигде больше, кроме этой помойки, об этих смертях после вакцинации не говорится.
Впрочем аналогично, как вы вбросили помои парой сообщений выше.
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:29
Четверг к четвергу.
Летим в 50, к средней 120 за октябрь.
15125/18881
3541/4633
314/412
Фсе! Обещанные строителем 120смертей*30дней=3600 сумели оформить за первые 14 дней и растем. Шах и мат мамкиным прогнозистов.
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