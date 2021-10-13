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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3928392939303931>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 06:35

А кто это сделал ???

https://medicaltrend.org/2021/10/10/tai ... H9thqlSLgT
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 06:49

  andrein написав:А кто это сделал ???

https://medicaltrend.org/2021/10/10/tai ... H9thqlSLgT


Тот, кто это притащил.

Смертность от COVID-19 на Тайване превышает смертность от COVID-19

(источник: Интернет, только для справки)


Очередной ничем не подтвержденный дерьмовброс.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 06:58

  Hotab написав:
  andrein написав:А кто это сделал ???

https://medicaltrend.org/2021/10/10/tai ... H9thqlSLgT


Тот, кто это притащил.

Смертность от COVID-19 на Тайване превышает смертность от COVID-19

(источник: Интернет, только для справки)


Очередной ничем не подтвержденный дерьмовброс.


Для высокообразованных там на сайте есть кнопка , можно выбрать язык "Russian". :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:можно выбрать язык "Russian".

Какая разница, какой там выбрать язык. Источника информации именно о смертях там нет. Вставлена табличка , неизвестно где взята и кем составлена, но нет даже ссылки на моз Тайваня.
И нигде больше, кроме этой помойки, об этих смертях после вакцинации не говорится.

Впрочем аналогично, как вы вбросили помои парой сообщений выше.

  andrein написав:два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:29

Четверг к четвергу.
Летим в 50, к средней 120 за октябрь.
15125/18881
3541/4633
314/412

Фсе! Обещанные строителем 120смертей*30дней=3600 сумели оформить за первые 14 дней и растем. Шах и мат мамкиным прогнозистов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Було би непогано боротись з ковідом не тільки вакцинами та медикаментами, масками і т.д., а і вчасно включати опалення. А то в школах, садочках, ЗВО каругом люта холоднеча. І попри цікаве твердження цікавого доктора Комаровського про цілющий холодок, це сильно сприяє всяким ГРВ, до числа яких відносять ковід.
А в цей час:
Будемо жити. Смертність від COVID-19 найнижча з початку року — ВООЗ https://world.segodnya.ua/ua/world/wnew ... 79251.html

Хай Покров нас захищає. І від зла, і від біди. Хай минають негаразди. Відсьогодні назавжди!
З днем захисника і захисниці, козацтва, УПА.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:36

население россии - это показатель который рассчитывает зарегистрировано смертей и рождений, исключением последствий миграции - снизилось на 997000 в период октября 2020 по сентябрь 2021
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:36

  ЛАД написав:
Будете боротись з короновірусом локдаунами - врятуєте 5000 в рік , все одно помруть 15000 від короновірусу+ вкрадете в 41 млн якість їх життя...
Не будете боротись
Помре в рік 20000( тих самих 50 в добу) , а 41 млн як жили так і далі жити будуть , ходити в ресторани , народжувати дітей, подорожувати...
Читаешь и дух захватывает от восхищения!
Какое владение фактами, какая глубина мысли!
Уже умерло 59.052 человека, За вчера 471, 7-дневная среднесуточная смертность 285, а нам твёрдо обещают, что "помре в рік 20000( тих самих 50 в добу)".
Вот только удивляет, почему "50 в добу", а не, к примеру, 25?
Тому що це та цифра , до якої після переррахунку на 1 млн населення прийшла Англія, Ізраїль, Німеччина після поголовної вакцинації.
У нас вакцинація не така стрімка, але захворювання природним шляхом повністю заміняють швидкість вакцинаці.
І останнє
Наших 59000+ - це те саме що 100 в добу, адже страшилка для перестрашених вже триває в світі 22 місяці і ясно що спочатку санітар ковід косив трошки більше.

Але ви бійтесь...адже забери від вас страх по ковіду..ви почнете шукати якісь нові страшилки - ви так виховані...( моя мама до сьогодні ховає карамельки і це при тому що в неї пенсія 8000+ і є я з сестрою і нашими 7 дітьми( її внуки)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:, але захворювання природним шляхом повністю заміняють швидкість вакцинаці

Безумовно. Це наче боротися з бідністю методом зібрання всіх бідних в газенваген. Правда тоді ви не зможете транслювати свої фантазії,що обійшли своїми незліченними статками 95% людей, але чим не метод по будівельниковськи.
  budivelnik написав:Тому що це та цифра


Так-так, ми до неї колись прийдемо, безумовно. Навіть до нуля , можливо. Тільки ціна,яку заплатимо ми,буде в рази більша, ніж у нормальних країн. Доведено ерефією. Яка доречі, все ніяк не прийде до своїх "50".
  budivelnik написав:в світі 22 місяці

а в Україні тільки рік. Бо весною 2020 закрились і літо прожили без поширення.
  budivelnik написав:спочатку санітар ковід косив трошки більше.

Нажаль щодо України, то ваші фантазії не спрацьовують. Найбільше санітар викосив весною, перекривши осінні (2020) жнива. Зараз є всі шанси перекрити весну,і тоді можна впевнено заявляти, що ми унікальна країна, у якій хвилі синусоїди лише набирають амплітуду, а не "летять в 50".
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Киеве открыта под Ковид еще одна больница на 500 коек. Первая сотня пациентов поступила в течение пары дней после запуска ковидного отделения.
По остальным загруженность порядка 70-80%.
Растем в столице, причем растем быстро.
antey1969
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