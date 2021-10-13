|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 06:35
А кто это сделал ???
Додано: Чет 14 жов, 2021 06:49
Тот, кто это притащил.
Смертность от COVID-19 на Тайване превышает смертность от COVID-19
(источник: Интернет, только для справки)
Очередной ничем не подтвержденный дерьмовброс.
Додано: Чет 14 жов, 2021 06:58
Для высокообразованных там на сайте есть кнопка , можно выбрать язык "Russian".
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Какая разница, какой там выбрать язык. Источника информации именно о смертях там нет. Вставлена табличка , неизвестно где взята и кем составлена, но нет даже ссылки на моз Тайваня.
И нигде больше, кроме этой помойки, об этих смертях после вакцинации не говорится.
Впрочем аналогично, как вы вбросили помои парой сообщений выше.
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:29
Четверг к четвергу.
Летим в 50, к средней 120 за октябрь.
15125/18881
3541/4633
314/412
Фсе! Обещанные строителем 120смертей*30дней=3600 сумели оформить за первые 14 дней и растем. Шах и мат мамкиным прогнозистов.
Додано: Чет 14 жов, 2021 08:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Було би непогано боротись з ковідом не тільки вакцинами та медикаментами, масками і т.д., а і вчасно включати опалення. А то в школах, садочках, ЗВО каругом люта холоднеча. І попри цікаве твердження цікавого доктора Комаровського про цілющий холодок, це сильно сприяє всяким ГРВ, до числа яких відносять ковід.
А в цей час:
Хай Покров нас захищає. І від зла, і від біди. Хай минають негаразди. Відсьогодні назавжди!
З днем захисника і захисниці, козацтва, УПА.
Додано: Чет 14 жов, 2021 08:36
население россии - это показатель который рассчитывает зарегистрировано смертей и рождений, исключением последствий миграции - снизилось на 997000 в период октября 2020 по сентябрь 2021
Додано: Чет 14 жов, 2021 08:36
Тому що це та цифра , до якої після переррахунку на 1 млн населення прийшла Англія, Ізраїль, Німеччина після поголовної вакцинації.
У нас вакцинація не така стрімка, але захворювання природним шляхом повністю заміняють швидкість вакцинаці.
І останнє
Наших 59000+ - це те саме що 100 в добу, адже страшилка для перестрашених вже триває в світі 22 місяці і ясно що спочатку санітар ковід косив трошки більше.
Але ви бійтесь...адже забери від вас страх по ковіду..ви почнете шукати якісь нові страшилки - ви так виховані...( моя мама до сьогодні ховає карамельки і це при тому що в неї пенсія 8000+ і є я з сестрою і нашими 7 дітьми( її внуки)
Додано: Чет 14 жов, 2021 09:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Безумовно. Це наче боротися з бідністю методом зібрання всіх бідних в газенваген. Правда тоді ви не зможете транслювати свої фантазії,що обійшли своїми незліченними статками 95% людей, але чим не метод по будівельниковськи.
Так-так, ми до неї колись прийдемо, безумовно. Навіть до нуля , можливо. Тільки ціна,яку заплатимо ми,буде в рази більша, ніж у нормальних країн. Доведено ерефією. Яка доречі, все ніяк не прийде до своїх "50".
а в Україні тільки рік. Бо весною 2020 закрились і літо прожили без поширення.
Нажаль щодо України, то ваші фантазії не спрацьовують. Найбільше санітар викосив весною, перекривши осінні (2020) жнива. Зараз є всі шанси перекрити весну,і тоді можна впевнено заявляти, що ми унікальна країна, у якій хвилі синусоїди лише набирають амплітуду, а не "летять в 50".
Додано: Чет 14 жов, 2021 09:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Киеве открыта под Ковид еще одна больница на 500 коек. Первая сотня пациентов поступила в течение пары дней после запуска ковидного отделения.
По остальным загруженность порядка 70-80%.
Растем в столице, причем растем быстро.
|