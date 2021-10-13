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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 09:19
Ой+ написав:
Було би непогано боротись з ковідом не тільки вакцинами та медикаментами, масками і т.д., а і вчасно включати опалення.
Нажаль чудес не буває. Якщо газу в сховищах на грані,а купувати додаткові об'єми потрібно по ціні втричі вище, ніж раніше, то треба піднімати тарифи. Але ж їх розчерком пера заморозили. Тому вихід один: опалювати тоді, коли не можна вже не опалювати,сподіваючись, що вистачить цього газу.
Впевнений, така обізнана людина не почула нічого нового, то я просто побазікати зранку.
Всіх причетних зі святом. Хай наша незалежна держава буде в безпеці: військовій, енергетичній, фінансовій та епідемічній.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:32
andrein написав:
......
От ВИЧ, гриппа и ОРВИ уже два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые.
Жаль, что не умирают дураки - они бессмертны.
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ЛАД
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:35
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edvardd
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:35
ЛАД написав:
Жаль, что не умирают дураки - они бессмертны.
Люблю , коли людина так коротко...але так точно себе описує.
Але не зважаючи на те що ви всіма фібрами душі вважаєте себе безсмертним - ви помрете і ніяка вакцина від ковіду не продовжить ні на день дату,яка прописана десь вгорі...
ПС
коли захочеться натиснути скарга - то може
Спочатку знесете те де пробували образити інших
а же потім вимагайте тако го ж і до себе відношення
Труси/хрестик....
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budivelnik
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:44
budivelnik написав:
дату,яка прописана десь вгорі...
Да наш математик оказывается ещё и фаталист.
Надеюсь он дома строит с расчетами , а не по принципу "якщо йому наверху написано стояти довго, то буде стояти, хоч заливай фундамент, хоч на болото клади газоблок".
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:46
Прапор всегда прапор.
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ЛАД
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