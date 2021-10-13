RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3928392939303931

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Було би непогано боротись з ковідом не тільки вакцинами та медикаментами, масками і т.д., а і вчасно включати опалення.

Нажаль чудес не буває. Якщо газу в сховищах на грані,а купувати додаткові об'єми потрібно по ціні втричі вище, ніж раніше, то треба піднімати тарифи. Але ж їх розчерком пера заморозили. Тому вихід один: опалювати тоді, коли не можна вже не опалювати,сподіваючись, що вистачить цього газу.
Впевнений, така обізнана людина не почула нічого нового, то я просто побазікати зранку.

Всіх причетних зі святом. Хай наша незалежна держава буде в безпеці: військовій, енергетичній, фінансовій та епідемічній.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5027
З нами з: 15.02.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:32

  andrein написав:......
От ВИЧ, гриппа и ОРВИ уже два года как никто не умирает. Умирают только от Ковида и только непривитые. :)

Жаль, что не умирают дураки - они бессмертны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19951
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4871 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:35

Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6612
З нами з: 20.11.08
Подякував: 114 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:35

  ЛАД написав:Жаль, что не умирают дураки - они бессмертны.
Люблю , коли людина так коротко...але так точно себе описує.
Але не зважаючи на те що ви всіма фібрами душі вважаєте себе безсмертним - ви помрете і ніяка вакцина від ковіду не продовжить ні на день дату,яка прописана десь вгорі...

ПС
коли захочеться натиснути скарга - то може
Спочатку знесете те де пробували образити інших
а же потім вимагайте тако го ж і до себе відношення

Труси/хрестик....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25143
З нами з: 15.01.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 2751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:дату,яка прописана десь вгорі...

Да наш математик оказывается ещё и фаталист. :mrgreen:
Надеюсь он дома строит с расчетами , а не по принципу "якщо йому наверху написано стояти довго, то буде стояти, хоч заливай фундамент, хоч на болото клади газоблок".
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5027
З нами з: 15.02.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:46

Прапор всегда прапор.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19951
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4871 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3928392939303931
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7783 10171816
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 22:59
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34412)
14.10.2021 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.