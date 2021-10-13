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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 09:19
Ой+ написав:
Було би непогано боротись з ковідом не тільки вакцинами та медикаментами, масками і т.д., а і вчасно включати опалення.
Нажаль чудес не буває. Якщо газу в сховищах на грані,а купувати додаткові об'єми потрібно по ціні втричі вище, ніж раніше, то треба піднімати тарифи. Але ж їх розчерком пера заморозили. Тому вихід один: опалювати тоді, коли не можна вже не опалювати,сподіваючись, що вистачить цього газу.
Впевнений, така обізнана людина не почула нічого нового, то я просто побазікати зранку.
Всіх причетних зі святом. Хай наша незалежна держава буде в безпеці: військовій, енергетичній, фінансовій та епідемічній.
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Hotab
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:35
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edvardd
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:46
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ЛАД
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:53
Hotab написав:
Четверг к четвергу.
Летим в 50, к средней 120 за октябрь.
15125/18881
3541/4633
314/412
Фсе! Обещанные строителем 120смертей*30дней=3600 сумели оформить за первые 14 дней и растем. Шах и мат мамкиным прогнозистов.
Хроника приближения к 50.
Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.
За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.
P.s. Вы немного поторопились.
За 14 дней, действительно, будет выполнено 3600, но на сегодня есть данные за 13 дней - 3489 смертей.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 14 жов, 2021 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 10:26
ЛАД написав:
Хроника приближения к 50.
Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.
За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.
Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :
Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ?
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andrein
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Додано: Чет 14 жов, 2021 10:33
antey1969 написав:
В Киеве открыта под Ковид еще одна больница на 500 коек. Первая сотня пациентов поступила в течение пары дней после запуска ковидного отделения.
По остальным загруженность порядка 70-80%.
Растем в столице, причем растем быстро.
пора вирубати метро
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flyman
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Додано: Чет 14 жов, 2021 10:38
andrein написав: ЛАД написав:
Хроника приближения к 50.
Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.
За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.
Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :
Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ?
думаю, що якось так:
- антиваки будуть жити в гетто і носити пов"язочки, щоб було видно що антивак
- для особливо буйних антиваків будить табори праці та відпочинку, де їх намагатимуться переконати колотися
- іще 100500 обмежень свободи не антивакам: аби чого не сталось.
«Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 14 жов, 2021 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 10:41
flyman написав:
«Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США
Шедеврально !
Нужно писать это на дверях каждого пункта вакцинации.
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andrein
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Додано: Чет 14 жов, 2021 11:07
flyman написав: andrein написав: ЛАД написав:
Хроника приближения к 50.
Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.
За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.
Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :
Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ?
думаю, що якось так:
- антиваки будуть жити в гетто і носити пов"язочки, щоб було видно що антивак
- для особливо буйних антиваків будить табори праці та відпочинку, де їх намагатимуться переконати колотися
- іще 100500 обмежень свободи не антивакам: аби чого не сталось.
«Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США
1. Вы не пробовали писать антиутопии?
Мне кажется, у Вас неплохо бы вышло.
2. Изречение, вроде, Рузвельта. В мире много хороших и умных высказываний. Но их ещё надо с умом применять.
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ЛАД
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Додано: Чет 14 жов, 2021 11:13
andrein написав: ЛАД написав:
Хроника приближения к 50.
Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.
За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.
Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :
Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ?
Так понимаю, что "главные борцы" находятся на Западе. Но почему-то там смертность сильно упала.
На нас вряд ли сильно заработаешь - нищие.
За "материально заинтересованных" не переживайте. Если эпидемия закончится, то они найдут, на чём ещё заработать.
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ЛАД
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Чет 14 жов, 2021 10:22
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