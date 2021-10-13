Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3928392939303931 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: Чет 14 жов, 2021 09:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ой+ написав: Було би непогано боротись з ковідом не тільки вакцинами та медикаментами, масками і т.д., а і вчасно включати опалення. Було би непогано боротись з ковідом не тільки вакцинами та медикаментами, масками і т.д., а і вчасно включати опалення.

Нажаль чудес не буває. Якщо газу в сховищах на грані,а купувати додаткові об'єми потрібно по ціні втричі вище, ніж раніше, то треба піднімати тарифи. Але ж їх розчерком пера заморозили. Тому вихід один: опалювати тоді, коли не можна вже не опалювати,сподіваючись, що вистачить цього газу.

Впевнений, така обізнана людина не почула нічого нового, то я просто побазікати зранку.



Всіх причетних зі святом. Хай наша незалежна держава буде в безпеці: військовій, енергетичній, фінансовій та епідемічній. Нажаль чудес не буває. Якщо газу в сховищах на грані,а купувати додаткові об'єми потрібно по ціні втричі вище, ніж раніше, то треба піднімати тарифи. Але ж їх розчерком пера заморозили. Тому вихід один: опалювати тоді, коли не можна вже не опалювати,сподіваючись, що вистачить цього газу.Впевнений, така обізнана людина не почула нічого нового, то я просто побазікати зранку. Hotab

Повідомлень: 5026 З нами з: 15.02.09 Подякував: 250 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 09:35 edvardd

Повідомлень: 6612 З нами з: 20.11.08 Подякував: 114 раз. Подякували: 1669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 09:46 Прапор всегда прапор. ЛАД 2 Повідомлень: 19953 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4871 раз. Подякували: 4506 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 09:53 Hotab написав: Четверг к четвергу.

Летим в 50, к средней 120 за октябрь.

15125/18881

3541/4633

314/412



Фсе! Обещанные строителем 120смертей*30дней=3600 сумели оформить за первые 14 дней и растем. Шах и мат мамкиным прогнозистов. Четверг к четвергу.Летим в 50, к средней 120 за октябрь.15125/188813541/4633314/412Фсе! Обещанные строителем 120смертей*30дней=3600 сумели оформить за первые 14 дней и растем. Шах и мат мамкиным прогнозистов.

Хроника приближения к 50.

Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.

За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.



P.s. Вы немного поторопились.

За 14 дней, действительно, будет выполнено 3600, но на сегодня есть данные за 13 дней - 3489 смертей. Хроника приближения к 50.Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.P.s. Вы немного поторопились.За 14 дней, действительно, будет выполнено 3600, но на сегодня есть данные за 13 дней - 3489 смертей. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 14 жов, 2021 10:36, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19953 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4871 раз. Подякували: 4506 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 10:26 ЛАД написав: Хроника приближения к 50.

Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.

За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Хроника приближения к 50.Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.



Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :



Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ? Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ? andrein

Повідомлень: 1410 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 10:33 antey1969 написав: В Киеве открыта под Ковид еще одна больница на 500 коек. Первая сотня пациентов поступила в течение пары дней после запуска ковидного отделения.

По остальным загруженность порядка 70-80%.

Растем в столице, причем растем быстро. В Киеве открыта под Ковид еще одна больница на 500 коек. Первая сотня пациентов поступила в течение пары дней после запуска ковидного отделения.По остальным загруженность порядка 70-80%.Растем в столице, причем растем быстро.

пора вирубати метро пора вирубати метро flyman

Повідомлень: 26203 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1280 раз. Подякували: 2030 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 10:38 andrein написав: ЛАД написав: Хроника приближения к 50.

Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.

За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Хроника приближения к 50.Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.



Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :



Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ? Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ?

думаю, що якось так:

- антиваки будуть жити в гетто і носити пов"язочки, щоб було видно що антивак

- для особливо буйних антиваків будить табори праці та відпочинку, де їх намагатимуться переконати колотися

- іще 100500 обмежень свободи не антивакам: аби чого не сталось.



«Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США думаю, що якось так:- антиваки будуть жити в гетто і носити пов"язочки, щоб було видно що антивак- для особливо буйних антиваків будить табори праці та відпочинку, де їх намагатимуться переконати колотися- іще 100500 обмежень свободи не антивакам: аби чого не сталось.«Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 жов, 2021 10:38, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26203 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1280 раз. Подякували: 2030 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 10:41 flyman написав:

«Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США «Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США

Шедеврально !

Нужно писать это на дверях каждого пункта вакцинации. Шедеврально !Нужно писать это на дверях каждого пункта вакцинации. andrein

Повідомлень: 1410 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 11:07 flyman написав: andrein написав: ЛАД написав: Хроника приближения к 50.

Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.

За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Хроника приближения к 50.Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.



Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :



Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ? Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ?

думаю, що якось так:

- антиваки будуть жити в гетто і носити пов"язочки, щоб було видно що антивак

- для особливо буйних антиваків будить табори праці та відпочинку, де їх намагатимуться переконати колотися

- іще 100500 обмежень свободи не антивакам: аби чого не сталось.



«Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США думаю, що якось так:- антиваки будуть жити в гетто і носити пов"язочки, щоб було видно що антивак- для особливо буйних антиваків будить табори праці та відпочинку, де їх намагатимуться переконати колотися- іще 100500 обмежень свободи не антивакам: аби чого не сталось.«Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки» (с) (тм) кажуть, що це придумав якийсь мертвий (не від ковіда) Президент США

1. Вы не пробовали писать антиутопии?

Мне кажется, у Вас неплохо бы вышло.

2. Изречение, вроде, Рузвельта. В мире много хороших и умных высказываний. Но их ещё надо с умом применять. 1. Вы не пробовали писать антиутопии?Мне кажется, у Вас неплохо бы вышло.2. Изречение, вроде, Рузвельта. В мире много хороших и умных высказываний. Но их ещё надо с умом применять. ЛАД 2 Повідомлень: 19953 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4871 раз. Подякували: 4506 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 11:13 andrein написав: ЛАД написав: Хроника приближения к 50.

Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.

За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Хроника приближения к 50.Как Вы уже отметили, за вчера 412 смертей.За последние 7 дней 2095 смертей, т.е. среднесуточное среднее 299 смертей (на вчера 1997 и 285).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,90 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,55 смерти на 1 млн.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.



Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :



Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ? Высокообразованные, объясните ,пожалуйста, дураку :Как мы будем побеждать ковид, когда главные борцы материально заинтересованы в том, чтобы эта борьба никогда не закончилась ?

Так понимаю, что "главные борцы" находятся на Западе. Но почему-то там смертность сильно упала.

На нас вряд ли сильно заработаешь - нищие.

За "материально заинтересованных" не переживайте. Если эпидемия закончится, то они найдут, на чём ещё заработать. Так понимаю, что "главные борцы" находятся на Западе. Но почему-то там смертность сильно упала.На нас вряд ли сильно заработаешь - нищие.За "материально заинтересованных" не переживайте. Если эпидемия закончится, то они найдут, на чём ещё заработать. ЛАД 2 Повідомлень: 19953 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4871 раз. Подякували: 4506 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3928392939303931 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7785 10180651

ЛОБ Чет 14 жов, 2021 10:22