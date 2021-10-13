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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3930393139323933>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:21

https://www.dw.com/ru/situacija-na-samom-dele-ochen-strashnaja-chto-proishodit-s-koronavirusom-v-rossii/av-59473213
Там интересно: "По подсчётам специалистов 25% сертификатов может быть поддельными" (на 01.30) и женщина называет цену - всего-то 6000 руб. Это в России. Интересно, сколько у нас? Судя по рассказам Флер, должно быть много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:28

COVID-19 продолжает убивать людей, а вакцинация не помогает остановить эпидемию.
20 год. Вакцинируем 60 проц взрослых ковид уйдет....
21 год, вакцинируем 80 проц населения, детей, беременных, ....ковид уйдет.
Гибралтар, наши дни, маленькая страна, вакцинировано 100 проц взрослого населения, ....заболеваемость, смертность ковидом, от которого все вакцинированы, почему то бьет рекорды и ни у кого нет вопросов.

https://t.me/spletnicca/3924

Вопросы есть, например про Умань, - но "честные и свободные СМИ" их "cancel-ят"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:40

  Вкладчик1234 написав:
COVID-19 продолжает убивать людей, а вакцинация не помогает остановить эпидемию.
20 год. Вакцинируем 60 проц взрослых ковид уйдет....
21 год, вакцинируем 80 проц населения, детей, беременных, ....ковид уйдет.
Гибралтар, наши дни, маленькая страна, вакцинировано 100 проц взрослого населения, ....заболеваемость, смертность ковидом, от которого все вакцинированы, почему то бьет рекорды и ни у кого нет вопросов.

https://t.me/spletnicca/3924


Я бы не доверял информации из телеграм каналов, тем более с такими названиями

From January 3, 2020 to September 29, 2021, there have been 5,517 confirmed cases of COVID with 97 deaths.
It has administered 79,502 doses, as of September 24, 2021.
New cases, known as “breakthroughs”, had been reported, but are mostly mild.
The Rock has reported zero COVID-19 deaths since February 28, 2021.


https://gulfnews.com/world/119-vaccinat ... 2935418159
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:46

Вкладчик1234
А про Одессу вопросов нет? А ведь были. Почему сейчас не спрашиваем?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:51

  stm написав:Вкладчик1234
А про Одессу вопросов нет? А ведь были. Почему сейчас не спрашиваем?

А уже придумали ответы?
Вопросы про Одессу, Бердянск, Затоку, Кирилловку и т.п. так и остались без ответов.
Напоминаю вопросы: почему в Одессе начиная с 1 апреля (когда неофициально открывается купальный сезон) и до окончания сезона мы не увидели "как в Индии" или "как в Бергамо", несмотря на абсолютное ковид-диссидентство? Где был ковид? Отдыхал на Гоа?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:53

IgA, таки да, по Гибралтару осечка вышла.
"Смертности нет", но в последнее время на гугл-статистике виден явный рост новых случаев

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:00

  Hotab написав:
  andrein написав:А кто это сделал ???

https://medicaltrend.org/2021/10/10/tai ... H9thqlSLgT


Тот, кто это притащил.

Смертность от COVID-19 на Тайване превышает смертность от COVID-19

(источник: Интернет, только для справки)


Очередной ничем не подтвержденный дерьмовброс.

Вы все врети! Это Другое! Тайвань - это вообще как ДНР!

Этот сайт приводит такую инфу:
https://medicaltrend.org/2021/09/11/712 ... ccination/
Vaccination mortality rate is highest in the world
According to a Taiwanese media TNL report, data show that the mortality rate after vaccination in the United Kingdom (0.0019%) is only slightly higher than that of the United States (0.0018%), and the post-vaccination mortality rate (0.0122%) in Taiwan as of June 28 is higher than that of the United Kingdom and the United States. It is 6.6 times that of the United Kingdom and 6.9 times that of the United States.

Долго поискав mortality rate after vaccination in the United Kingdom между кучей хвалебных статей, о том, сколько жизней вакцинация спасла, я нашел такое:
https://www.gov.uk/government/publicati ... -reporting
The MHRA has received 552 UK reports of suspected ADRs to the Pfizer/BioNTech vaccine in which the patient died shortly after vaccination, 1,097 reports for the COVID-19 Vaccine AstraZeneca, 19 for the COVID-19 Vaccine Moderna and 30 where the brand of vaccine was unspecified.

Заявленные цифры medicaltrend о United Kingdom (0.0019%) похожи на правду. У меня получилось 0,0035% (1700 смертей/49М полуваксов), что конечно же меньше смертности от соплей в ЮК 0,2% (138К/68М).
Но в Тайване 846 смертей/23М населения = 0,0037% смертности. Можно сказать, что они у них статистика не такая, но в Китае, родине соплей, и вовсе 0,00031%.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:06

  ЛАД написав:https://www.dw.com/ru/situacija-na-samom-dele-ochen-strashnaja-chto-proishodit-s-koronavirusom-v-rossii/av-59473213
Там интересно: "По подсчётам специалистов 25% сертификатов может быть поддельными" (на 01.30) и женщина называет цену - всего-то 6000 руб. Это в России. Интересно, сколько у нас? Судя по рассказам Флер, должно быть много.

как сказали в камеди, 25% "...и это только среди дальнобойщиков" :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:15

  Вкладчик1234 написав:IgA, таки да, по Гибралтару осечка вышла.
"Смертности нет", но в последнее время на гугл-статистике виден явный рост новых случаев

что-то вы все всьо врете
https://twitter.com/GibraltarGov/status ... 56/photo/1
там и неваксы есть и ВМ рапортует о 3 смертях в августе.
https://www.worldometers.info/coronavir ... gibraltar/
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:28

  ЛАД написав:https://www.dw.com/ru/situacija-na-samom-dele-ochen-strashnaja-chto-proishodit-s-koronavirusom-v-rossii/av-59473213
Там интересно: "По подсчётам специалистов 25% сертификатов может быть поддельными" (на 01.30) и женщина называет цену - всего-то 6000 руб. Это в России. Интересно, сколько у нас? Судя по рассказам Флер, должно быть много.


Опять фантазии? По каким рассказам Флер вы судите? Где цитаты? :evil:
И если уж специалисты подсчитали, что на сейчас 25% могут быть поддельными, (а на сейчас я уверена, что все добровольцы уже привиты) то даже боюсь предположить, сколько поддельных будет, когда привитого населения станет 50% и более :shock: Разумеется, я учитываю, что есть такие, которым всеравно.
fler
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