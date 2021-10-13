COVID-19 продолжает убивать людей, а вакцинация не помогает остановить эпидемию. 20 год. Вакцинируем 60 проц взрослых ковид уйдет.... 21 год, вакцинируем 80 проц населения, детей, беременных, ....ковид уйдет. Гибралтар, наши дни, маленькая страна, вакцинировано 100 проц взрослого населения, ....заболеваемость, смертность ковидом, от которого все вакцинированы, почему то бьет рекорды и ни у кого нет вопросов.
COVID-19 продолжает убивать людей, а вакцинация не помогает остановить эпидемию. 20 год. Вакцинируем 60 проц взрослых ковид уйдет.... 21 год, вакцинируем 80 проц населения, детей, беременных, ....ковид уйдет. Гибралтар, наши дни, маленькая страна, вакцинировано 100 проц взрослого населения, ....заболеваемость, смертность ковидом, от которого все вакцинированы, почему то бьет рекорды и ни у кого нет вопросов.
Я бы не доверял информации из телеграм каналов, тем более с такими названиями
From January 3, 2020 to September 29, 2021, there have been 5,517 confirmed cases of COVID with 97 deaths. It has administered 79,502 doses, as of September 24, 2021. New cases, known as “breakthroughs”, had been reported, but are mostly mild. The Rock has reported zero COVID-19 deaths since February 28, 2021.
stm написав:Вкладчик1234 А про Одессу вопросов нет? А ведь были. Почему сейчас не спрашиваем?
А уже придумали ответы? Вопросы про Одессу, Бердянск, Затоку, Кирилловку и т.п. так и остались без ответов. Напоминаю вопросы: почему в Одессе начиная с 1 апреля (когда неофициально открывается купальный сезон) и до окончания сезона мы не увидели "как в Индии" или "как в Бергамо", несмотря на абсолютное ковид-диссидентство? Где был ковид? Отдыхал на Гоа?
Vaccination mortality rate is highest in the world According to a Taiwanese media TNL report, data show that the mortality rate after vaccination in the United Kingdom (0.0019%) is only slightly higher than that of the United States (0.0018%), and the post-vaccination mortality rate (0.0122%) in Taiwan as of June 28 is higher than that of the United Kingdom and the United States. It is 6.6 times that of the United Kingdom and 6.9 times that of the United States.
The MHRA has received 552 UK reports of suspected ADRs to the Pfizer/BioNTech vaccine in which the patient died shortly after vaccination, 1,097 reports for the COVID-19 Vaccine AstraZeneca, 19 for the COVID-19 Vaccine Moderna and 30 where the brand of vaccine was unspecified.
Заявленные цифры medicaltrend о United Kingdom (0.0019%) похожи на правду. У меня получилось 0,0035% (1700 смертей/49М полуваксов), что конечно же меньше смертности от соплей в ЮК 0,2% (138К/68М). Но в Тайване 846 смертей/23М населения = 0,0037% смертности. Можно сказать, что они у них статистика не такая, но в Китае, родине соплей, и вовсе 0,00031%.
Опять фантазии? По каким рассказам Флер вы судите? Где цитаты? И если уж специалисты подсчитали, что на сейчас 25% могут быть поддельными, (а на сейчас я уверена, что все добровольцы уже привиты) то даже боюсь предположить, сколько поддельных будет, когда привитого населения станет 50% и более Разумеется, я учитываю, что есть такие, которым всеравно.