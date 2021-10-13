Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3930393139323933 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85 Мені вже зробили щеплення 62% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 14 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 85 Додано: Чет 14 жов, 2021 12:34 Вкладчик1234 написав: stm написав: Вкладчик1234

А про Одессу вопросов нет? А ведь были. Почему сейчас не спрашиваем? А про Одессу вопросов нет? А ведь были. Почему сейчас не спрашиваем?

А уже придумали ответы?

Вопросы про Одессу, Бердянск, Затоку, Кирилловку и т.п. так и остались без ответов.

Напоминаю вопросы: почему в Одессе начиная с 1 апреля (когда неофициально открывается купальный сезон) и до окончания сезона мы не увидели "как в Индии" или "как в Бергамо", несмотря на абсолютное ковид-диссидентство? Где был ковид? Отдыхал на Гоа? А уже придумали ответы?Вопросы про Одессу, Бердянск, Затоку, Кирилловку и т.п. так и остались без ответов.Напоминаю вопросы: почему в Одессе начиная с 1 апреля (когда неофициально открывается купальный сезон) и до окончания сезона мы не увидели "как в Индии" или "как в Бергамо", несмотря на абсолютное ковид-диссидентство? Где был ковид? Отдыхал на Гоа?

17 рожениц на кислороде в Одессе. Просто захотелось подышать.

Минздрав попросил вернуться к работе ушедших на пенсию медработников и врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По словам министра, это вызвано высочайшей нагрузкой на медицинскую систему. На каких условиях им предложено работать — он не уточнил. Ой, просто захотелось дать прибавку к пенсии. На самом деле всё ок. +962 жмуров. Смотрю перешли к планке 950/день вместо 800/день предыдущие 4 месяца. Нормалек. Просто бигфарма попросила закапывать чуть больше, что бы сбылся прогноз ООН прям через 5 лет, а не в 2050 )))))) 17 рожениц на кислороде в Одессе. Просто захотелось подышать.Минздрав попросил вернуться к работе ушедших на пенсию медработников и врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По словам министра, это вызвано высочайшей нагрузкой на медицинскую систему. На каких условиях им предложено работать — он не уточнил. Ой, просто захотелось дать прибавку к пенсии. На самом деле всё ок. +962 жмуров. Смотрю перешли к планке 950/день вместо 800/день предыдущие 4 месяца. Нормалек. Просто бигфарма попросила закапывать чуть больше, что бы сбылся прогноз ООН прям через 5 лет, а не в 2050 )))))) stm

Повідомлень: 3144 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3930393139323933 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7786 10188792

Gennadiy777 Чет 14 жов, 2021 12:38