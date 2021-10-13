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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3929393039313932

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 85
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
14
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:28

  ЛАД написав:https://www.dw.com/ru/situacija-na-samom-dele-ochen-strashnaja-chto-proishodit-s-koronavirusom-v-rossii/av-59473213
Там интересно: "По подсчётам специалистов 25% сертификатов может быть поддельными" (на 01.30) и женщина называет цену - всего-то 6000 руб. Это в России. Интересно, сколько у нас? Судя по рассказам Флер, должно быть много.


Опять фантазии? По каким рассказам Флер вы судите? Где цитаты? :evil:
И если уж специалисты подсчитали, что на сейчас 25% могут быть поддельными, (а на сейчас я уверена, что все добровольцы уже привиты) то даже боюсь предположить, сколько поддельных будет, когда привитого населения станет 50% и более :shock: Разумеется, я учитываю, что есть такие, которым всеравно.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:34

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:Вкладчик1234
А про Одессу вопросов нет? А ведь были. Почему сейчас не спрашиваем?

А уже придумали ответы?
Вопросы про Одессу, Бердянск, Затоку, Кирилловку и т.п. так и остались без ответов.
Напоминаю вопросы: почему в Одессе начиная с 1 апреля (когда неофициально открывается купальный сезон) и до окончания сезона мы не увидели "как в Индии" или "как в Бергамо", несмотря на абсолютное ковид-диссидентство? Где был ковид? Отдыхал на Гоа?

17 рожениц на кислороде в Одессе. Просто захотелось подышать.
Минздрав попросил вернуться к работе ушедших на пенсию медработников и врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По словам министра, это вызвано высочайшей нагрузкой на медицинскую систему. На каких условиях им предложено работать — он не уточнил. Ой, просто захотелось дать прибавку к пенсии. На самом деле всё ок. +962 жмуров. Смотрю перешли к планке 950/день вместо 800/день предыдущие 4 месяца. Нормалек. Просто бигфарма попросила закапывать чуть больше, что бы сбылся прогноз ООН прям через 5 лет, а не в 2050 ))))))
stm
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andrein
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Это такой долгий "инкубационный период"?

Это такой целебный теплый бриз. Херсонщина в прошлую волну тоже прропетляла. Сейчас возвращает должок.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 14 жов, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:47

  Вкладчик1234 написав:А помните как в прошлом ковид-сезоне вместе с масками практически ввели требование перчаток?
И как предлагали кнопки в лифте нажимать зубочистками :)

А почему сейчас такого нет?

В Украине перчатки не вводили, палитесь...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Так почему тогда упор на "вакцинацию"?

Может потому,что теплый летний бриз с открытыми летними площадками и открытыми окнами маршруток в Одессе не круглый год??
Сейчас они закрыли окна, сели в закрытых генделях и начался мор?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Может потому,что теплый летний бриз с открытыми летними площадками и открытыми окнами маршруток в Одессе не круглый год??


пускай лучше включают отопление!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:16

Сегодня Тайвань, завтра Австралия, послезавтра везде.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:23

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:А помните как в прошлом ковид-сезоне вместе с масками практически ввели требование перчаток?
И как предлагали кнопки в лифте нажимать зубочистками :)

А почему сейчас такого нет?

В Украине перчатки не вводили, палитесь...

что-то я ОК забыл нажать, держите еще
http://nrcu.gov.ua/images/ckeditor/imag ... 7098ac.jpg
Ромасик
 
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