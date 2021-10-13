Опять фантазии? По каким рассказам Флер вы судите? Где цитаты? И если уж специалисты подсчитали, что на сейчас 25% могут быть поддельными, (а на сейчас я уверена, что все добровольцы уже привиты) то даже боюсь предположить, сколько поддельных будет, когда привитого населения станет 50% и более Разумеется, я учитываю, что есть такие, которым всеравно.
stm написав:Вкладчик1234 А про Одессу вопросов нет? А ведь были. Почему сейчас не спрашиваем?
А уже придумали ответы? Вопросы про Одессу, Бердянск, Затоку, Кирилловку и т.п. так и остались без ответов. Напоминаю вопросы: почему в Одессе начиная с 1 апреля (когда неофициально открывается купальный сезон) и до окончания сезона мы не увидели "как в Индии" или "как в Бергамо", несмотря на абсолютное ковид-диссидентство? Где был ковид? Отдыхал на Гоа?
17 рожениц на кислороде в Одессе. Просто захотелось подышать. Минздрав попросил вернуться к работе ушедших на пенсию медработников и врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По словам министра, это вызвано высочайшей нагрузкой на медицинскую систему. На каких условиях им предложено работать — он не уточнил. Ой, просто захотелось дать прибавку к пенсии. На самом деле всё ок. +962 жмуров. Смотрю перешли к планке 950/день вместо 800/день предыдущие 4 месяца. Нормалек. Просто бигфарма попросила закапывать чуть больше, что бы сбылся прогноз ООН прям через 5 лет, а не в 2050 ))))))