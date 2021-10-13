Так было ж выше, что многие ваши знакомые (с рынка Барабашова, которые одаривали подарками?) купили ковидные бумаги и вам предстоит это пройти. Или вы забыли?
"Доктора наук" на зоне, это погоняла? Реальные бывали, или вы будете первой? За подделку.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так было ж выше, что многие ваши знакомые (с рынка Барабашова, которые одаривали подарками?) купили ковидные бумаги и вам предстоит это пройти. Или вы забыли?
"Доктора наук" на зоне, это погоняла? Реальные бывали, или вы будете первой? За подделку.
Додано: Чет 14 жов, 2021 14:57
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:01
Вы просили цитату, получите:
viewtopic.php?p=5314793#p5314793.
Надеюсь, не будете утверждать, что "порешали" означает "вакцинировались".
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:03
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:23
Пропоную вакцинаторам створити порівняльну табличку летальності від ковіду по різним країнам з однаковими періодами...
Я пропоную наступний варіант
Для кожної країни три періоди
Перших 200 днів - період коли в жодній з країн не було жодного вакцинованого
Других 200 днів - період коли деякі країни а-ля Ізраїль чи Англія(для мене Англія це Англія+Уельс) досягнули 60-80% вакцинацій
Третій - приблизно 200 днів по сьогоднішній день
В кожному з періодів визначати кількість летальних випадків на 1 млн населення
І в кінці Сума всіх випадків на 1 млн населення для кожної країни
Я маю інформацію по Англії,Іспанії,Норвегії,США, Румунії,Швеції, Україні,Франції,Німеччині....
То як - створюємо...чи й далі боїмося страшного бабайки, при чому боїмося не тому що він реально страшний...а тому що нам Вася розсказав, що йому Петя казав,який чув як Миколина жінка в лікарні головного лікаря слухала...?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 14 жов, 2021 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:23
Вопрос отопления поднимают уже не первый раз.
Но у нас по правилам отопление включают, когда то ли 3, то ли 5 дней подряд (не помню точно) среднесуточная температура на улице ниже +8°С.
И почему-то все годы на эту тему разговоров не было.
Сейчас вдруг появились объяснения, что вспышка ковида из-за холодных квартир.
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вы ещё не угомонились после полного фиаско с прошлой таблицей? Даже когда вы поняли, что она отстой и попробовали пооперировать данными авторитетных институтов, даже там вас загнали под плинтус ссаными тряпками. Неужели кроме фатализма, у вас ещё и мазохизм в латентной форме?
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:55
а вроде весело
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